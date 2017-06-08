Замглавы Минобороны Борисов перечислил требования к ПАК ДА
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Возможный вид ПАК ДА, изображение с официального сайта ОАО "Кузнецов"
Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/
Казань. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Разрабатываемый стратегический ракетоносец будущего - перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) - должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы, заявил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"Он должен как можно дольше баражировать, находиться на дежурстве в воздухе, взлетать и садиться с практически любых аэродромов, иметь хорошую грузоподъёмность, чтобы нести как можно больше оружия, быть незаметным. А требования, скажем, к скорости полёта уже не так актуальны при наличии новых характеристик у авиационных средств поражения", - сказал Ю.Борисов на Казанском авиационном заводе.
По его словам, время не стоит, требования к самолётам дальней авиации меняются, растут характеристики авиационных средств поражения.
"Ракеты начинают стрелять дальше, быстрее, на подходе гиперзвук, поэтому мы не выдвигаем уже к самолётам перспективного облика дальней авиации таких серьёзных требований к его лётно-техническим характеристикам", - добавил Ю.Борисов.
Как отметил замглавы военного ведомства, ПАК ДА идёт следом за восстановлением Ту-160 в новом облике. При этом перед промышленностью поставлено требование повторного использования оборудования и технологических подходов, чтобы два раза не платить за подготовку производства и разработку.
"Бортовое радиоэлектронное оборудование, которое мы планируем на Ту-160М2, максимально должно перекочевать на ПАК ДА. Естественно, корпус самолёта и двигатели будут другие, но там, где можно унифицировать и сэкономить на подготовке, мы будем делать это с целью удешевления этих проектов", - подчеркнул Ю.Борисов.
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07.06.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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ID: 1949
1647
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№1
08.06.2017 08:51
Не вижу логики. Если дальность ракеты ВБ больше чем радиус действия ПВО то скорость важна, чтобы вовремя улететь на безопасное расстояние от зоны пуска.
А насколько эффективна "невидимость" бомбардировщика, демаскировавшего себя пуском ракет непонятно.
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Алексей60
1812
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№2
08.06.2017 09:30
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Если дальность ракеты ВБЧто такое ракета ВБ?
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Павел 1978
8113
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№3
08.06.2017 09:42
ПАК ДА очень нужен.
прежде всего как замена Ту-22, коих очень мало
и движки для которых уже не производят
и судя по всему производить НЕ могут.
Цитата, Алексей60 сообщ. №2
Что такое ракета ВБ?воздушного базирования
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Байкал57
109
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№4
08.06.2017 09:56
Ту-22М4 с НК-32(от Ту-160) в одном экземпляре есть (в 1992г. прекратили доработку).
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Алексей60
1812
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№5
08.06.2017 10:10
Павел 1978, спасибо!
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
А насколько эффективна "невидимость" бомбардировщика, демаскировавшего себя пуском ракет непонятно.Дальность пуска ракеты Х-БД:
с обычной БЧ - > 5000 км.
с ЯБЧ - > 6500 км.
ЭПP - < 0,01 м2
Для справки.
E-3B имеют усовершенствованную РЛС AN/APY-2 способной обнаруживать объекты с ЭПР 1 м2 на дальности до 425 км.
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forumow
2962
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№6
08.06.2017 10:24
Если создать стратегические КР с межконтинентальной дальностью, их носитель станет нужен только для проформы. Поскольку в рамках действующих ограничений СНВ - авиационная компонента имеет привелегию перед РВСН и МСЯС, согласно которой - один носитель засчитывается как один заряд. Поэтому и пишут:
Цитата
Разрабатываемый стратегический ракетоносец будущего - перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) - должен нести как можно больше оружияОтмени или измени эти договоренности и ракетоносец станет не нужен. Межконтинентальные КР гораздо лучше, с точки зрения скрытности и выживания, будет базировать в составе ПГРК и БЖРК. Меньшие габариты позволяют делать это эффективнее, чем в случае МБР. Легче замаскировать под гражданский транспорт.
Самолёты же (в качестве носителей тяжёлых ПКР и для ковровых бомбардировок "чугунием" они по прежнему нужны) - лучше будет делать менее габаритными. В интересах скрытности, не требовательности к условиям базирования, рассредоточения сил. Проще: "не складывай в одну корзину...". ТБ можно будет вывести из состава СЯС, возложив на них прочие задачи - как на многоцелевое средство. Аналог МФИ дальнего действия.
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АлександрА
1835
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№7
08.06.2017 11:59
Дальность дозвуковых крылатых ракет - может достигать нескольких тысяч километров. Однако дальность гиперзвуковых крылатых ракет вряд ли превысит 1-1.5 тыс. км. Когда Юрий Борисов вещает про "на подходе гиперзвук" применительно к авиационным крылатым ракетам при этом одновременно заявляя "требования к скорости полёта уже не так актуальны" говоря о перспективном носителе этих ракет - у него взаимоисключающие параграфы.
По тем требованиям что озвучил Юрий Борисов к перспективному носителю, достаточно оснастить Ил-76-МД90 системой хранения в грузовом отсеке и выброса через кормовой люк крылатых ракет и бомб. В том что Ил-76-МД90 способен взлетать с любых аэродромов, даже грунтовых, и дозаправляясь в воздухе от танкеров Ил-78 очень долго барражировать, сомнений нет. А то что скорость и Ила невелика, так ведь "требования к скорости полёта уже не актуальны".:)
Малозаметность? А зачем нужна малозаметность самолёту который не собирается входить в зоны ПВО противника? Если же приближаться к противнику всё же придётся, то нужна не только малозаметность, но и сверхзвуковая крейсерская скорость, для того чтобы уклониться от перехвата истребителями противника при обнаружении. Ну да ладно, Юрию Борисову виднее. :)
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