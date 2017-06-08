Замглавы Минобороны Борисов перечислил требования к ПАК ДА



Возможный вид ПАК ДА, изображение с официального сайта ОАО "Кузнецов"

Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/ Возможный вид ПАК ДА, изображение с официального сайта ОАО "Кузнецов"Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/

Казань. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Разрабатываемый стратегический ракетоносец будущего - перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) - должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы, заявил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Он должен как можно дольше баражировать, находиться на дежурстве в воздухе, взлетать и садиться с практически любых аэродромов, иметь хорошую грузоподъёмность, чтобы нести как можно больше оружия, быть незаметным. А требования, скажем, к скорости полёта уже не так актуальны при наличии новых характеристик у авиационных средств поражения", - сказал Ю.Борисов на Казанском авиационном заводе.

По его словам, время не стоит, требования к самолётам дальней авиации меняются, растут характеристики авиационных средств поражения.

"Ракеты начинают стрелять дальше, быстрее, на подходе гиперзвук, поэтому мы не выдвигаем уже к самолётам перспективного облика дальней авиации таких серьёзных требований к его лётно-техническим характеристикам", - добавил Ю.Борисов.

Как отметил замглавы военного ведомства, ПАК ДА идёт следом за восстановлением Ту-160 в новом облике. При этом перед промышленностью поставлено требование повторного использования оборудования и технологических подходов, чтобы два раза не платить за подготовку производства и разработку.

"Бортовое радиоэлектронное оборудование, которое мы планируем на Ту-160М2, максимально должно перекочевать на ПАК ДА. Естественно, корпус самолёта и двигатели будут другие, но там, где можно унифицировать и сэкономить на подготовке, мы будем делать это с целью удешевления этих проектов", - подчеркнул Ю.Борисов.