На поддержку российского самолетостроения в 2017 году направят около 41 млрд рублей



Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

На поддержку российского самолетостроения в текущем году планируется потратить более 40 млрд рублей, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Всего на поддержку самолетостроения в этом году предусмотрено около 41 млрд рублей", - заявил он на совещании по поддержке российского авиапрома.

Глава правительства обратил внимание на то, что в последние годы российские власти прилагают значительные усилия для преодоления кризиса российского авиапрома, возникшего на рубеже XX и XXI веков.

"Сейчас у нас, что называется, уже другой уровень понимания и проблем, и общий уровень развития достигнут другой. Результаты ощутимые. Я имею в виду и создание самолета "Сухой Суперджет", и совсем недавно состоялся испытательный полет МС-21", - сказал премьер-министр.