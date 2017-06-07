На поддержку российского самолетостроения в 2017 году направят около 41 млрд рублей
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Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
На поддержку российского самолетостроения в текущем году планируется потратить более 40 млрд рублей, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Всего на поддержку самолетостроения в этом году предусмотрено около 41 млрд рублей", - заявил он на совещании по поддержке российского авиапрома.
Глава правительства обратил внимание на то, что в последние годы российские власти прилагают значительные усилия для преодоления кризиса российского авиапрома, возникшего на рубеже XX и XXI веков.
"Сейчас у нас, что называется, уже другой уровень понимания и проблем, и общий уровень развития достигнут другой. Результаты ощутимые. Я имею в виду и создание самолета "Сухой Суперджет", и совсем недавно состоялся испытательный полет МС-21", - сказал премьер-министр.
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07.06.2017
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