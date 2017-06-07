Китай успешно испытал УР с "твердотопливным ПВРД"
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Гипотетической пуск УР с истребителя J-20
Источник: huanqiu.com
Китай успешно испытал УР воздушного боя с твердотопливным прямоточным двигателем (solid-fuel variable flow ramjet engine) с переменной тягой, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (7 июня).
Ракета создана инженерами 4-го НИИ, аффилированного с государственной компанией CASIC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Сообщается, что новая УР поступит, в частности, на вооружение новейшего стелс-истребителя J-20. Два успешных испытания были проведены 31 мая.
Согласно пресс-релизу компании, твердотопливный прямоточный двигатель обладает низкой стоимостью, высокой тягой и компактными размерами, но технология весьма сложная и требует глубоких исследований в области технологий. Такой двигатель может значительно увеличить дальность стрельбы ракет воздушного боя и противокорабельных ракет, УР может достигать гиперзвуковых скоростей.
Сообщается, что работы велись с 2000 года, за последние годы НИИ провел восемь летных испытаний. Успех тем более ценен на фоне того, что узким местом Китая считалась разработка двигателей - ракетных и реактивных. УР способна поражать цели на дальности до 300 км на скорости более 5М. Источник отмечает, что в настоящее время двигатель данной конструктивной схемы может использоваться только в ракетах, так как для пилотируемых самолетов тяги пока недостаточно.
PS. Примером твердотопливного ПВРД может служить маршевый двигатель противокорабельной крылатой ракеты П-270 "Москит", сообщали российские СМИ.
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07.06.2017
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