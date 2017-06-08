Ту-160М2 нарастит дальность и потолок



Бомбардировщик Ту-160

Источник: geo-politica.info Бомбардировщик Ту-160Источник: geo-politica.info

Россия возобновляет производство бомбардировщиков Ту-160 в новой версии - Ту-160М2, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Sputnik News (3 июня).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в феврале 2017 года президент Владимир Путин подписал указ о перезапуске серийного выпуска самолетов этой версии на заводе компании "Туполев" в Казани и начале разработки бомбардировщика нового поколения.

В интервью Radio Sputnik экс-пилот ВВС РФ Владимир Попов сообщил, что хотя новый самолет будет выглядеть как старый, его радиоэлектронное оборудование будет практически полностью обновлено - новый радар, навигационная система, станция РЭБ, авионика кабины. Двигатели будут более экономичными, что увеличит дальность Ту-160М2 на 1000 км (621 миля), кроме того, будет увеличен практический потолок - в крейсерском полете самолет будет летать на высотах до 18300 м (60 тыс футов, или 11,3 км), что выведет бомбардировщик за пределы поражения большинства ЗРК противника.

Российские СМИ сообщали, что для данной версии бомбардировщика создается модернизированный двигатель НК-32 серии 02. Первые экземпляры этих ТРДДФ планировалось испытывать на наземном стенде с 2016 года. В конце 2018 года должен подняться первый доработанный Ту-160 с этими двигателями.