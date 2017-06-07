Начались испытания оружия на Т-50



Полет пары истребителей Т-50

Источник: Сухой Полет пары истребителей Т-50Источник: Сухой

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил информационному агентству ТАСС, что в этом году будут получены 10-й и 11-й прототипы самолета, по Государственной программе вооружения на период 2018-2025 года запланирована закупка первой партии истребителей серийной конфигурации.

Прототип Т-50 второго этапа с двигателями "изделие 30" поднимется в воздух в 2018 году. Начались испытания по тактическому применению ракет, испытания бортовой РЛС с активной ФАР идут по графику. Первый прототип самолета совершил полет в 2010 году.