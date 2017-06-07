Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российский этап "Военного ралли" пройдет в июне на юге России

08.06.2017 ТАСС 284 0
0
Понравилась новость?
 0
Генерал армии Дмитрий Булгаков
Генерал армии Дмитрий Булгаков
Источник: © Иван Шаповалов/ТАСС

По итогам соревнований будет определен состав сборной Вооруженных сил РФ для участия в АрМИ-2017

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский этап конкурса "Военное ралли" впервые пройдет на юге России в июне. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Это индивидуальные и командные соревнования среди лучших экипажей военной автомобильной техники, которые повысят престиж профессии военного водителя не только в России, но и во всех других странах, принимающих участие в соревнованиях", - сказал он.

По итогам соревнований будет определен состав сборной Вооруженных сил России для участия в АрМИ-2017. За право войти в состав сборной страны поборются шесть команд от четырех военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск. Также в российском этапе примут участие представители Росгвардии. За право представлять Россию боролись более 27 тысяч военных водителей.

Участникам соревнований предстоит преодолеть около 1100 километров по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Старт российского этапа, который продлится семь дней, намечен на 12 июня, международный этап запланирован на 30 июля в Волгограде.

"В состязаниях военных водителей примет участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство наших военных водителей", - отметил Булгаков. Соревнования пройдут на пересеченной местности с оврагами, крутыми подъемами и спусками, песчаными дюнами, во время конкурса будут действовать жесткие требования по соблюдению экологической безопасности.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
БПЛА
СФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 14:16
  • 29
Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций (JB Press, Япония)
  • 08.06 14:13
  • 79
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 08.06 14:05
  • 28
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 08.06 13:43
  • 5
АО «Концерн «Вега» необоснованно отказалось от заключения контракта
  • 08.06 13:24
  • 9
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
  • 08.06 12:18
  • 32
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 08.06 12:07
  • 12
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 08.06 11:59
  • 7
Замглавы Минобороны Борисов перечислил требования к ПАК ДА
  • 08.06 11:44
  • 1
Путин дополнил закон о контрактной системе госзакупок положением о воинских перевозках
  • 08.06 11:33
  • 45
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 08.06 11:22
  • 2
Хризантемы для Терминатора
  • 08.06 11:07
  • 3
Первые два Ми-38 будут поставлены Минобороны РФ в ближайшее время
  • 08.06 10:49
  • 6
В России разработают боевые вертолеты с учетом сирийского опыта
  • 08.06 09:17
  • 2
Солдаты двух стихий
  • 08.06 08:59
  • 30
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
другие обсуждаемые темы