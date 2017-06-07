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Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году

08.06.2017 ТАСС 967 0
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БЛА Зеница
Многоцелевой беспилотный летательный аппарат средней дальности "Зеница"
Источник: http://avia.pro/

Как сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов, если испытания будут завершены в 2018 году, то Минобороны рассмотрит вопрос о госзакупке нового летательного аппарата

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения Опытно-конструкторского бюро имени Симонова.

"Пройдя этап разработки экспериментального образца, они подняли в воздух эту модель, и сейчас у них на выходе уже опытный образец. Я думаю, что они в течение этого и следующего года завершат эту работу, выйдут на государственные испытания, а российская армия будет иметь новый класс беспилотного летательного аппарата", - сказал Борисов.

По его словам, предприятие несколько лет назад в тяжелой конкурентной борьбе выиграло конкурс на разработку тяжелого беспилотника.

"Мы будем рассматривать вопрос о государственной закупке с 2018 года. Беспилотник "Зеница" мы готовы покупать с 2018 года, а если завершат государственные испытания в 2018 году - будем и тяжелый беспилотник покупать. Они не уступают по своим характеристикам тем образцам, которые сегодня имеются на вооружении у армий мира", - добавил Борисов.
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Зеница БЛА
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Минoбороны РФ
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