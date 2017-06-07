Минобороны в ближайшее время получит первые два вертолета Ми-38



Вертолет Ми-38. Архивное фото

Источник: © Фото : пресс-служба ОАО "Вертолеты России" Вертолет Ми-38. Архивное фотоИсточник: © Фото : пресс-служба ОАО "Вертолеты России"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первые два многоцелевых вертолета Ми-38 будут законтрактованы Минобороны РФ в ближайшее время, сообщил журналистам в среду гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В настоящее время заканчивается контрактация первых двух вертолетов для Минобороны России, которые планируется передать заказчику для опытной эксплуатации в ближайшее время", - цитируется в сообщении холдинга Богинский.

Как ранее заявлял заместитель министра обороны России Юрий Борисов, военное ведомство предполагает закупку нескольких вертолётов Ми-38 в рамках действующей и будущей госпрограмм вооружения.

Ми-38 - многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах.

Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме того, вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Первый фюзеляж серийного Ми-38 уже собран на Казанском вертолетном заводе.