Крупнейшая атомная подлодка России приближается к странам НАТО (Xinxi Shibao, Китай)



Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил подводный крейсер "Дмитрий Донской" в Северодвинске

Источник: © РИА Новости, Сергей Пятаков Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил подводный крейсер "Дмитрий Донской" в СеверодвинскеИсточник: © РИА Новости, Сергей Пятаков

Подводные лодки проекта "Тайфун" (по кодификации НАТО) - это советская серия самых больших атомных подлодок в мире. Однако из-за сокращения финансирования военной сферы после распада СССР было принято решение утилизировать 5 подлодок и оставить одну под названием "Дмитрий Донской".

Недавно российское издание "Известия" сообщило, что подводная лодка "Дмитрий Донской" пройдёт через Балтийское море в Санкт-Петербург. В связи с этим страны Североатлантического альянса обеспокоены тем, что Россия перебазирует мощнейшее ядерное вооружение на позиции в непосредственной близости к странам НАТО.

В Советском Союзе было построено множество подводных лодок. "Дмитрий Донской" считается одним из самых "устрашающих военных изобретений" в истории человечества. На данный момент Военно-морской флот России располагает только одной подлодкой данного типа, и находится она неподалёку от Мурманска.

По данным российских СМИ, маршрут плавания подлодки "Дмитрий Донской" был утверждён лично Владимиром Путиным. Подводный крейсер пройдёт через Данию, Финляндию, Швецию. Конечным пунктом станет Санкт-Петербург, где в июне пройдёт празднование Дня Военно-морского флота.

Подлодки проекта "Тайфун" (он же "Акула") являются типичным продуктом времён холодной войны. Советский Союз планировал построить восемь подводных лодок, в итоге серию ограничили шестью кораблями. На данный момент в эксплуатации находится лишь одна подлодка серии ТК-208 "Дмитрий Донской".

Длина судна составляет 173 метра, что сопоставимо с высотой десятиэтажного здания. Боекомплект подлодки может достигать до двухсот ядерных боеголовок и включать в себя 20 межконтинентальных ядерных ракет. Мощность ракет в тротиловом эквиваленте в шесть раз превышает мощность сброшенной на Хиросиму атомной бомбы. Вооружения атомной подлодки вполне достаточно, чтобы уничтожить полностью одну страну.

Театр военных действий - Балтийское море

Зачем России нужно демонстрировать военную мощь в Балтийском море? Считается, что в Балтийском море - самая высокая плотность размещения европейской военной техники. У России в этом регионе располагаются две военно-воздушных базы и одна военно-морская. Страны НАТО также наращивают присутствие в регионе.

Недавно страны Североатлантического альянса проводили военные учения в Балтийском море с участием 40 единиц военно-морской техники из 14 стран. В то же время в Эстонии, находящейся вблизи от Санкт-Петербурга, НАТО провело крупномасштабные учения "Весенний шторм", в которых было задействовано около 9 тыс. военнослужащих.

Данные манёвры вызвали незамедлительную реакцию Москвы. ВМФ России провел ряд военно-морских и военно-воздушных учений, чтобы в случае возможного нападения нанести ответный удар. На данный момент Россия с Белоруссией проводят совместные учения по ведению войны с применением электронного оружия. Некоторые специалисты считают, что появление подлодки "Дмитрий Донской" в Балтийском море является ответом на действия НАТО.

"Подводный замок"

Во времена холодной войны подлодки проекта "Тайфун" ("Акула") тайно курсировали в акватории стран НАТО, тогда около двухсот управляемых снарядов было направлено на Соединённые Штаты. Проект подводной лодки был разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Первый подводный крейсер был введён в эксплуатацию в начале 1970-х годов во время острого противостояния СССР и США.

"Тайфун" считается самой большой подлодкой в мире. Основной целью проекта было осуществление политики "взаимного гарантированного уничтожения". На судне было установлено около 20 пусковых ракетных установок, баллистических ракет с дальностью запуска 8300 километров, что позволяет уничтожить цель в другой точке земного шара.

Корабль состоит из двух расположенных параллельно модулей, диаметр каждого из них 7,2 метра. Водонепроницаемых отсеков всего 19. Двойная структура корпуса исключает возможность повреждения подлодки, даже противолодочные ракеты не представляют угрозы для "железного монстра". Главная ядерная энергетическая установка спроектирована по блочному принципу и состоит из двух водно-водяных реакторов, общая мощность паровой турбины составляет 50 тысяч лошадиных сил. Подлодка обладает высокой маневренностью и практически бесшумна.

По мнению многих военных экспертов, "Тайфун" является настоящим "железным монстром", его надводное водоизмещение составляет 24 тысяч тонн, а подводное достигает 48 тысяч тонн. Стоит также отметить, что при проектировании данной подлодки уделялось особое внимание созданию комфортных условий для членов экипажа. Корабль оснащён комнатой отдыха, спортивным залом и даже бассейном.

Кроме того, "Независимое военное обозрение", основываясь на опыте российских военно-морских служащих, сообщает, что, несмотря на все преимущества, подлодки серии "Тайфун" больше не могут эксплуатироваться по назначению, так как их техническое оснащение сильно устарело.

Преемниками "Тайфуна" считаются атомные подводные крейсеры "Борей" и "Ясень". Подлодки проекта 885 "Ясень", благодаря возможности комбинировать ракетное вооружение, способны выполнять широкий круг задач: уничтожение наземных объектов, надводных крейсеров, а также подлодок разного типа.

Катастрофическая нехватка средств

В СССР планировалось построить намного больше подлодок серии "Тайфун", но из-за финансовых проблем пришлось отказаться от этого проекта. К тому же срок службы крейсеров составляет 20-30 лет, и каждые 7-8 лет подлодкам требуется капитальный ремонт.

На данный момент ВМФ России утилизировал три корабля проекта "Тайфун", два корабля были переведены в резерв, а также была проведена реконструкция подлодки "Дмитрий Донской". Согласно имеющимся сведениям "Дмитрий Донской" был введён в эксплуатацию в 1981 году, в 1990 году началась модернизация корабля, но из-за нехватки средств, реконструкция затянулась на 11 лет. Только в 2000 году ВМФ России получил необходимые средства для завершения модернизации, и в 2002 году был проведён пробный запуск баллистических ракет нового типа.

Начиная с 1996 года, Россия начала разработку ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Борей", в то же время Министерство Обороны приняло решение о разработке нового ракетного комплекса под твёрдотопливные баллистические ракеты "Булава". По подсчётам России, модернизация одного судна типа "Тайфун" обойдётся дороже, чем строительство двух атомных подлодок серии "Борей". В связи с этим ВМФ России принял решение оставить лишь одну подлодку проекта "Тайфун" для проведения пробных запусков ракет, испытаний.

Ван Сяои (Wan Xiaoi)