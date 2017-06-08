Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Технология поверхностной нанообработки тканей позволила создать уникальные маскировочные материалы

08.06.2017 ЦАМТО 625 1
0
Понравилась новость?
 +6
Курганец-25
Курганец-25 защищенный бронеструктурами из отечественных компонентов на репетиции парада Победы в Москве (Фото: «НИИ стали»)
Источник: http://www.niistali.ru/

ЦАМТО, 7 июня. Технология поверхностной нанообработки тканей позволила российским ученым создать уникальные маскировочные материалы, которые помогут скрыть военнослужащих от приборов разведки потенциального противника.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщается в пресс-релизе, составленном по итогам встречи группы исследователей с представителями "НИИ стали".

Новый метод разработали сотрудники Саратовского государственного университета. Они считают, что инновационная технология в будущем получит широкое применение в оборонной сфере.

"Она позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани практически без изменения ее массовых и других параметров, иными словами – позволяет сделать бойцов, одетых в обычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки", – говорится в заявлении.

Кроме того, нанообработка может быть использована для изготовления тканей с мембранным эффектом. Именно из этих материалов планируется создать новую экипировку для военнослужащих, рассчитанную на широкий диапазон температур и нагрузок, отмечает агентство.

Ученые СГУ и "НИИ стали" договорились совместно изучать возможности инновационных материалов.
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НИИ Стали
Проекты
Наноиндустрия

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
gvinpin
78
№1
08.06.2017 08:13
Цитата, q
Технология поверхностной нанообработки тканей
Известная в народе как "побрызгали"
Цитата, q
нанообработка может быть использована для изготовления тканей с мембранным эффектом
Известная с 1970-ых как Gore-Tex
Но молодцы, свое надо делать.
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 14:16
  • 29
Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций (JB Press, Япония)
  • 08.06 14:13
  • 79
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 08.06 14:05
  • 28
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 08.06 13:43
  • 5
АО «Концерн «Вега» необоснованно отказалось от заключения контракта
  • 08.06 13:24
  • 9
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
  • 08.06 12:18
  • 32
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 08.06 12:07
  • 12
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 08.06 11:59
  • 7
Замглавы Минобороны Борисов перечислил требования к ПАК ДА
  • 08.06 11:44
  • 1
Путин дополнил закон о контрактной системе госзакупок положением о воинских перевозках
  • 08.06 11:33
  • 45
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 08.06 11:22
  • 2
Хризантемы для Терминатора
  • 08.06 11:07
  • 3
Первые два Ми-38 будут поставлены Минобороны РФ в ближайшее время
  • 08.06 10:49
  • 6
В России разработают боевые вертолеты с учетом сирийского опыта
  • 08.06 09:17
  • 2
Солдаты двух стихий
  • 08.06 08:59
  • 30
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
другие обсуждаемые темы