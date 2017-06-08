Технология поверхностной нанообработки тканей позволила создать уникальные маскировочные материалы
|
|
Курганец-25 защищенный бронеструктурами из отечественных компонентов на репетиции парада Победы в Москве (Фото: «НИИ стали»)
Источник: http://www.niistali.ru/
ЦАМТО, 7 июня. Технология поверхностной нанообработки тканей позволила российским ученым создать уникальные маскировочные материалы, которые помогут скрыть военнослужащих от приборов разведки потенциального противника.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщается в пресс-релизе, составленном по итогам встречи группы исследователей с представителями "НИИ стали".
Новый метод разработали сотрудники Саратовского государственного университета. Они считают, что инновационная технология в будущем получит широкое применение в оборонной сфере.
"Она позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани практически без изменения ее массовых и других параметров, иными словами – позволяет сделать бойцов, одетых в обычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки", – говорится в заявлении.
Кроме того, нанообработка может быть использована для изготовления тканей с мембранным эффектом. Именно из этих материалов планируется создать новую экипировку для военнослужащих, рассчитанную на широкий диапазон температур и нагрузок, отмечает агентство.
Ученые СГУ и "НИИ стали" договорились совместно изучать возможности инновационных материалов.
|
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.06.2017 В России создали "плащ-невидимку" для военных - концерн "Тракторные заводы"
25.03.2014 В авангарде научных разработок
24.10.2012 Российские ученые готовы обеспечить военных бронезащитой высшего уровня
06.07.2010 Машиностроение смотрит "Волком"
06.05.2008 НАНОТЕХНОЛОГИИ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ. РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
31.05.2017 Без вести продавшие
22.05.2017 Сверхлёгкая карбоновая ракета готова к старту
19.05.2017 Dauria Aerospace в ближайшее время начнет летные испытания спутников для «Роскосмоса»