Экипажи "Русских Витязей" впервые отработали дозаправку в воздухе на новейших истребителях Су-30СМ
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Многоцелевые истребители Су-30СМ авиагруппы "Русские витязи"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 7 июня. В Липецком авиационном центре Воздушно-космических сил прошли полеты с дозаправкой в воздухе на новейших самолетах оперативно-тактической авиации.
Впервые на многоцелевых истребителях Су-30СМ данный вид подготовки отработали экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи". Также в полетах приняли участие летчики авиацентра на истребителях Су-35С, модернизированных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и бомбардировщиках Су-34.
Полеты проходили в дневных и ночных условиях. В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно.
Дозаправка в воздухе проходила на высотах более 4 тыс. м на скорости 550-600 км/ч и на дистанции менее 20 м между самолетами и воздушными танкерами Ил-78.
Всего в полетах было задействовано 3 аэродрома и около 20 экипажей Воздушно-космических сил.
Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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07.06.2017
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