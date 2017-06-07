Россия усиливает военные базы в Таджикистане и Киргизии



Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Военнослужащие российской армии во время учений в ТаджикистанеИсточник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии новейшими вооружениями, чтобы воспрепятстовать переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-азиатский регион, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой", - сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств - членов ШОС в столице Казахстана.

С этой же целью, отметил он, оказывается помощь вооруженным силам центрально азиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей.

В марте текущего года, напомнил министр, в Таджикистане проведены антитеррористические командно-штабные учения с силовыми структурами республики.

"На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств-членов ОДКБ", - сообщил Шойгу.

Он также отметил завершившиеся совместные учения "Душанбе-Антитеррор-2017". "В непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", - сказал Шойгу.