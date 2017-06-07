В Китае рассказали о планах военного сотрудничества с Россией
|
|
Министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Чан Ваньцюань (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Китай и Россия планируют провести в 2017 году масштабные совместные мероприятия по военной линии, заявил министр обороны КНР генерал-полковник Чан Ваньцюань.
"В текущем году нами планируется провести очень большие, огромные, важные мероприятия", - сказал Чан Ваньцюань на двусторонней встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в среду в Астане.
"В последние годы, - отметил Чан Ваньцюань,- под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооружёнными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление".
По словам военачальника, в ходе недавней встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" "достигнуты огромные и важные договорённости по дальнейшему углублению и укреплению взаимных всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнёрства между Китаем и Россией".
Китайская сторона, сказал министр, готова совместно с российскими партнёрами реализовать договорённости глав двух государств, углубить практическое сотрудничество во всех областях на благо народов Китая и России.
"И, пользуясь случаем, готов с вами обменяться мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес", - сказал Чан Ваньцюань, обращаясь к Шойгу.
Двусторонняя встреча глав военных ведомств РФ и КНР состоялась "на полях" совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в среду в столице Казахстана.
|
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.03.2017 Сергей Лавров: "К стратегической стабильности"
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
24.11.2016 Шойгу: военное сотрудничество РФ и КНР укрепляет мир в Евразии
28.04.2016 Московская конференция по безопасности: терроризм, ситуация в Сирии, отношения РФ - НАТО
07.09.2015 Зачем приезжали арабские лидеры
01.07.2015 Шойгу: укрепление связей между ВС РФ и КНР служит делу обеспечения мира и стабильности
20.04.2015 Иран зовет Китай и Россию в оборонный альянс против США
03.02.2015 Россию никому не покорить