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В Китае рассказали о планах военного сотрудничества с Россией

08.06.2017 РИА Новости 398 0
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Министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Чан Ваньцюань (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Чан Ваньцюань (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Китай и Россия планируют провести в 2017 году масштабные совместные мероприятия по военной линии, заявил министр обороны КНР генерал-полковник Чан Ваньцюань.

"В текущем году нами планируется провести очень большие, огромные, важные мероприятия", - сказал Чан Ваньцюань на двусторонней встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в среду в Астане.

"В последние годы, - отметил Чан Ваньцюань,- под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооружёнными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление".

По словам военачальника, в ходе недавней встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" "достигнуты огромные и важные договорённости по дальнейшему углублению и укреплению взаимных всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнёрства между Китаем и Россией".

Китайская сторона, сказал министр, готова совместно с российскими партнёрами реализовать договорённости глав двух государств, углубить практическое сотрудничество во всех областях на благо народов Китая и России.

"И, пользуясь случаем, готов с вами обменяться мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес", - сказал Чан Ваньцюань, обращаясь к Шойгу.

Двусторонняя встреча глав военных ведомств РФ и КНР состоялась "на полях" совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в среду в столице Казахстана.
07.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Казахстан
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ШОС

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