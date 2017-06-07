Шойгу предложил Китаю подписать "дорожную карту" военного сотрудничества
|
|
Экипаж танка армии КНР на полигоне Алабино в Московской области
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу предложил Китаю подписать "дорожную карту" развития военного сотрудничества между странами на 2017-2020 годы.
"Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать", - сказал Шойгу во время встречи с китайским коллегой Чан Ваньцюанем в Астане.
"Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность", - добавил министр, отметив, что интенсивность переговоров между Москвой и Пекином "свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности".
Шойгу подчеркнул также, что российско-китайские отношения "находятся на высоком уровне, стабильно развиваются". По словам министра, этому способствуют позиции лидеров двух стран.
"Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе", - сказал глава Минобороны.
Китайский министр в свою очередь заявил, что уровень доверия между армиями двух стран в последние годы "непрерывно повышается". В 2017 году запланирован ряд масштабных совместных мероприятий, добавил Чан Ваньцюань.
|
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.06.2017 Ту-160М2 нарастит дальность и потолок
08.06.2017 В Китае рассказали о планах военного сотрудничества с Россией
08.06.2017 Шойгу предложил подписать "дорожную карту" военного сотрудничества между Россией и Китаем
01.06.2017 Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ* из Средиземного моря
01.06.2017 Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Калибр" по объектам ИГ
31.05.2017 Министры обороны России и Египта обсудили вопросы военно-технического сотрудничества в Каире
30.05.2017 Военно-промышленный сериал в Сочи
30.05.2017 Москва предложила Каиру "самые интересные проекты" в области военно-технического сотрудничества - Шойгу