Шойгу предложил Китаю подписать "дорожную карту" военного сотрудничества



Экипаж танка армии КНР на полигоне Алабино в Московской области

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Экипаж танка армии КНР на полигоне Алабино в Московской областиИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

АСТАНА, 7 июн - РИА Новости. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу предложил Китаю подписать "дорожную карту" развития военного сотрудничества между странами на 2017-2020 годы.

"Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать", - сказал Шойгу во время встречи с китайским коллегой Чан Ваньцюанем в Астане.

"Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность", - добавил министр, отметив, что интенсивность переговоров между Москвой и Пекином "свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности".

Шойгу подчеркнул также, что российско-китайские отношения "находятся на высоком уровне, стабильно развиваются". По словам министра, этому способствуют позиции лидеров двух стран.

"Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе", - сказал глава Минобороны.

Китайский министр в свою очередь заявил, что уровень доверия между армиями двух стран в последние годы "непрерывно повышается". В 2017 году запланирован ряд масштабных совместных мероприятий, добавил Чан Ваньцюань.