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Шесть Ил-76МД ВКС РФ будут задействованы в учениях "Славянское братство - 2017"

08.06.2017 ТАСС 153 0
Разделы: Авиация
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Ил-76МД-90А
Первый летный опытный образец самолета Ил-76МД-90А (серийный номер 0102, регистрационный номер RA-78650) отправляется в первый полет по второму этапу заводских испытаний. Ульяновск, 14.12.2016
Источник: ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»

Экипажи Ил-76МД совместно с белорусскими летчиками в ходе учений должны провести десантирование личного состава подразделений ВДВ РФ и Сил специальных операций Белоруссии

БАРАНОВИЧИ /Белоруссия/, 7 июня. /ТАСС/. Эскадрилья из шести военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил (ВКС) РФ прилетела в Белоруссию для участия в совместных антитеррористических учениях "Славянское братство". Об этом сообщил журналистам старший инспектор-штурман командования Военно-транспортной авиации ВКС подполковник Евгений Саложин.

"С военного аэродрома под Таганрогом на белорусский аэродром Барановичи для участия в совместных учениях "Славянское братство - 2017" 6 июня переброшена эскадрилья военно-транспортного авиационного полка ВКС России в составе шести Ил-76МД и около 70 человек личного состава, из них более 50 человек представляют летный состав. Большинство летчиков имеют государственные и ведомственные награды за образцовое выполнение заданий командования", - сказал он.

Экипажи Ил-76МД совместно с белорусскими летчиками в ходе учений должны провести десантирование личного состава подразделений ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии, а также специальных военных грузов в заданном районе на незнакомую площадку. "Сложность задачи в том, что выброска десантников и грузов будет осуществляться в одном из приграничных районов Брестской области на небольшую по размерам площадку приземления в лесисто-болотистой местности", - отметил Саложин.

В учениях "Славянское братство - 2017" участвуют более 300 военных Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военных специальной бригады Сербии. Задействованы также военно- транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии.
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Белоруссия
Россия
Сербия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД

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