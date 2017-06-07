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«Росэлектроника» запустила предсерийное производство компьютеров Эльбрус 101-РC

08.06.2017 ОАО «Росэлектроника» 1247 2
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Эльбрус
Новейший ПК на базе процессора «Эльбрус»
Источник: inforeactor.ru

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) запустил производство тестовой партии компьютеров Эльбрус 101-РС. Разработка предназначена для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях.


В новой вычислительной платформе заложены широкие возможности применения. В частности, Эльбрус 101-РС может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS).


«Эльбрус 101-РС, разработанный нашим ИНЭУМ им. И.С.Брука, – это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях, – комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – Компьютер по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности, обладает максимальной степенью защищенности, состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях. При этом цена серийной версии Эльбрус-101 будет сопоставима с иностранным оборудованием».


Эльбрус 101-РС является первым вычислительным комплексом, разработанным на базе микропроцессора Эльбрус-1С+ со встроенной 3D графикой и низким тепловыделением. Платформа обладает собственной архитектурой, контроллером периферийных интерфейсов и операционной системой «Эльбрус» на базе ядра Linux. Кроме того, компьютер имеет выводы LVDS, два разъема HDMI и поддерживает разрешение до 4k.


Ожидается, что тестовая партия из 50 машин будет готова июле 2017 года. Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года.
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ИТ
Эльбрус МЦСТ

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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
Владимир
42
№1
07.06.2017 22:09
что-то не помню, в нашей местной администрации использовали компьютер стоимостью 130 тыс . рублей. От силы в администрации используют компьютеры 2000 года выпуска, их стоимость в месте с монитором составить 20000 рублей. больше похоже кто-то отмывает деньги, «Эльбрус 101-РС» работает на базе одноядерного процессора «Эльбрус-1С+», это больше смахивает запуск компьютер под названием "Электроника" выпуска 1985 года
-3
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Alex-андр
415
№2
08.06.2017 06:42
Ну да если учесть что вышел уже Эльбрус 8с, то выход компьютера на 1с , кажется мягко говоря не разумным...
0
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