«Росэлектроника» запустила предсерийное производство компьютеров Эльбрус 101-РC
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Новейший ПК на базе процессора «Эльбрус»
Источник: inforeactor.ru
Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) запустил производство тестовой партии компьютеров Эльбрус 101-РС. Разработка предназначена для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях.
В новой вычислительной платформе заложены широкие возможности применения. В частности, Эльбрус 101-РС может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS).
«Эльбрус 101-РС, разработанный нашим ИНЭУМ им. И.С.Брука, – это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях, – комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. – Компьютер по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности, обладает максимальной степенью защищенности, состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях. При этом цена серийной версии Эльбрус-101 будет сопоставима с иностранным оборудованием».
Эльбрус 101-РС является первым вычислительным комплексом, разработанным на базе микропроцессора Эльбрус-1С+ со встроенной 3D графикой и низким тепловыделением. Платформа обладает собственной архитектурой, контроллером периферийных интерфейсов и операционной системой «Эльбрус» на базе ядра Linux. Кроме того, компьютер имеет выводы LVDS, два разъема HDMI и поддерживает разрешение до 4k.
Ожидается, что тестовая партия из 50 машин будет готова июле 2017 года. Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года.
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07.06.2017
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принадлежат ОАО «Росэлектроника»
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Владимир
42
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№1
07.06.2017 22:09
что-то не помню, в нашей местной администрации использовали компьютер стоимостью 130 тыс . рублей. От силы в администрации используют компьютеры 2000 года выпуска, их стоимость в месте с монитором составить 20000 рублей. больше похоже кто-то отмывает деньги, «Эльбрус 101-РС» работает на базе одноядерного процессора «Эльбрус-1С+», это больше смахивает запуск компьютер под названием "Электроника" выпуска 1985 года
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