Первая в России станция ультрабыстрой зарядки для электробусов



Электробус КАМАЗ-6282

Источник: http://www.moe-online.ru/ Электробус КАМАЗ-6282Источник: http://www.moe-online.ru/

Сегодня, 6 июня 2017 г., в Инновационном центре Сколково ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) представляет первую в России станцию ультрабыстрой зарядки для электробусов, разработчиком которой выступила российская инжиниринговая компания Drive Electro.

Восполнение энергии, потраченной на маршрут между конечными остановками, теперь занимает всего 6 минут. Таким образом, электробус может проезжать более 300 км в сутки. Уникальность зарядной станции состоит в её компактных габаритах и в том, что её можно подключить к сети переменного или постоянного тока (например, троллейбусной) и производить подзарядку электробуса в автоматическом режиме без участия водителя.

Электробус КАМАЗ-Drive Electro второго поколения начал перевозить гостей Инновационного центра Сколково в марте 2017 г. Длина маршрута составляет 44 км, в день электробус перевозит 90-100 пассажиров. До установки ультрабыстрой станции запас хода на одном заряде составлял 52 км, на полный заряд от бортового зарядного устройства требовалось три часа.

Электробус оснащён самыми передовыми литий-титанатными аккумуляторами и относится к электробусам второго поколения. Преимущества таких батарей в том, что это единственные аккумуляторы, успешно заряжающиеся и работающие при низких температурах: от –45 до +40. Батарея рассчитана, как минимум, на 20 000 циклов полного заряда/разряда, а это – более 15 лет интенсивной эксплуатации. К преимуществам литий-титанатных батарей можно отнести также то, что это единственные аккумуляторы, которые способны быстро заряжаться без потери своего ресурса.

Электробус КАМАЗ-Drive Electro обеспечивает контракт жизненного цикла, а гарантия на аккумуляторную батарею – более 8 лет.

В 2016 году, в том числе и в Сколково, в течение года тестировался электробус КАМАЗ-Drive Electro второго поколения в предыдущем кузове. Испытания прошли успешно, сначала в Московской области, затем в Москве и зимой завершились в Санкт-Петербурге.