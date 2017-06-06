"Головная боль" Бундесвера: самая проблемная техника немецкой армии



Солдат бундесвера с винтовкой Heckler & Koch G28

Источник: heckler-koch.com Солдат бундесвера с винтовкой Heckler & Koch G28Источник: heckler-koch.com

Немецкий Бундесвер 20 лет испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации.

Русская редакция Deutsche Welle приводит список самых проблемных вооружений армии ФРГ.

Долго и дорого, или Eurofighter

Истребитель Eurofighter Typhoon (бортовой номер 30+49, серийный номер GS034) ВВС Германии. Самолет серии Tranche 2 из состава истребительной эскадры JG73 Источник: Министерство обороны ФРГ

Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта — в разработке участвовали несколько европейских стран — ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

"Торнадо", который летает только днем

Истребитель Tornado F3. Фото: www.airforce-technology.com

Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации — первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

Сколько еще летать этому старому самолету?

Тактический транспортный самолет А400М ВВС Германии Источник: Flightglobal

Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий — надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

Главная головная боль

Самолет C-160D Transall ВВС Германии, 13.09.2013 Источник: Szabo Gabor / airliners.net

Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же — и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

Вертолеты, которые не взлетают

Первый полёт вертолёта NH90 Sea Lion Источник: flightglobal.com

Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

Вертолет Eurocopter Tiger ВВС Германии. Источник: Rex Features

Проблемы с броней

Списанные из состава германской армии и демилитаризованные БМП Marder на хранении в ожидании утилизации либо продажи на площадке компании Battle Tank Dismantling GmbH Koch (BTD). Рокенсушра (Германия), май 2014 года Источник: Thomas Peter / Reuter

Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder, служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

Бундесвер ждет предложений от Meads

РЛС ЗРК MEADS на выставке ILA 2016 (Берлин, Германия) Источник: J.Sabak

Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

Или все-таки Patriot?

Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин — удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot — Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

Корабли, которые редко выходят в море

Корвет Braunschweig класса K130. Источник: topwar.ru

Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

Хотя бы четыре из десяти

Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 — с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта — 1,5 миллиарда евро.