"Головная боль" Бундесвера: самая проблемная техника немецкой армии
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Солдат бундесвера с винтовкой Heckler & Koch G28
Источник: heckler-koch.com
Немецкий Бундесвер 20 лет испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации.
Русская редакция Deutsche Welle приводит список самых проблемных вооружений армии ФРГ.
Долго и дорого, или Eurofighter
|Истребитель Eurofighter Typhoon (бортовой номер 30+49, серийный номер GS034) ВВС Германии. Самолет серии Tranche 2 из состава истребительной эскадры JG73
|Источник: Министерство обороны ФРГ
Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта — в разработке участвовали несколько европейских стран — ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.
"Торнадо", который летает только днем
|Истребитель Tornado F3. Фото: www.airforce-technology.com
Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации — первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.
Сколько еще летать этому старому самолету?
|Тактический транспортный самолет А400М ВВС Германии
|Источник: Flightglobal
Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий — надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.
Главная головная боль
|Самолет C-160D Transall ВВС Германии, 13.09.2013
|Источник: Szabo Gabor / airliners.net
Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же — и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.
Вертолеты, которые не взлетают
|Первый полёт вертолёта NH90 Sea Lion
|Источник: flightglobal.com
Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.
|Вертолет Eurocopter Tiger ВВС Германии. Источник: Rex Features
Проблемы с броней
|Списанные из состава германской армии и демилитаризованные БМП Marder на хранении в ожидании утилизации либо продажи на площадке компании Battle Tank Dismantling GmbH Koch (BTD). Рокенсушра (Германия), май 2014 года
|Источник: Thomas Peter / Reuter
Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder, служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.
Бундесвер ждет предложений от Meads
|РЛС ЗРК MEADS на выставке ILA 2016 (Берлин, Германия)
|Источник: J.Sabak
Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.
Или все-таки Patriot?
Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин — удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot — Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.
Корабли, которые редко выходят в море
|Корвет Braunschweig класса K130. Источник: topwar.ru
Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.
Хотя бы четыре из десяти
Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 — с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта — 1,5 миллиарда евро.
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05.06.2017
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