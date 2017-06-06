Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Головная боль" Бундесвера: самая проблемная техника немецкой армии

06.06.2017 Военно-промышленный курьер 767 1
0
Понравилась новость?
 0
Солдат бундесвера
Солдат бундесвера с винтовкой Heckler & Koch G28
Источник: heckler-koch.com

Немецкий Бундесвер 20 лет испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации.

Русская редакция Deutsche Welle приводит список самых проблемных вооружений армии ФРГ.


Долго и дорого, или Eurofighter


Истребитель Eurofighter Typhoon (бортовой номер 30+49, серийный номер GS034) ВВС Германии. Самолет серии Tranche 2 из состава истребительной эскадры JG73
Источник: Министерство обороны ФРГ

Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта — в разработке участвовали несколько европейских стран — ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.


"Торнадо", который летает только днем


Истребитель Tornado F3. Фото: www.airforce-technology.com

Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации — первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.


Сколько еще летать этому старому самолету?


Тактический транспортный самолет А400М ВВС Германии
Источник: Flightglobal

Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий — надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.


Главная головная боль


Самолет C-160D Transall ВВС Германии, 13.09.2013
Источник: Szabo Gabor / airliners.net

Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же — и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.


Вертолеты, которые не взлетают


Первый полёт вертолёта NH90 Sea Lion
Источник: flightglobal.com

Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.


Вертолет Eurocopter Tiger ВВС Германии. Источник: Rex Features

Проблемы с броней


Списанные из состава германской армии и демилитаризованные БМП Marder на хранении в ожидании утилизации либо продажи на площадке компании Battle Tank Dismantling GmbH Koch (BTD). Рокенсушра (Германия), май 2014 года
Источник: Thomas Peter / Reuter

Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder, служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.


Бундесвер ждет предложений от Meads


РЛС ЗРК MEADS на выставке ILA 2016 (Берлин, Германия)
Источник: J.Sabak

Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.


Или все-таки Patriot?


Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин — удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot — Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.


Корабли, которые редко выходят в море


Корвет Braunschweig класса K130. Источник: topwar.ru

Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.


Хотя бы четыре из десяти

Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 — с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта — 1,5 миллиарда евро.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Продукция
A400M
Boxer GTK
EF-2000
MEADS
NH90
Patriot
Град РСЗО
Торнадо
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Raytheon
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
BorSch
3670
№1
06.06.2017 19:23

Цитата
Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро
У критиков фиксация почему-то только на стоимости F35 )
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:13
  • 26
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
  • 06.06 20:13
  • 32
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 06.06 20:08
  • 26
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 06.06 20:05
  • 14
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 06.06 20:00
  • 87
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 06.06 19:23
  • 1
"Головная боль" Бундесвера: самая проблемная техника немецкой армии
  • 06.06 18:44
  • 1
Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
  • 06.06 17:45
  • 9
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 06.06 17:39
  • 2
Совет Безопасности следит за повышением качества жизни россиян
  • 06.06 17:31
  • 1
На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
  • 06.06 16:07
  • 14
МС-21 - взгляд с Запада
  • 06.06 14:56
  • 7
Фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356Р/М.
  • 06.06 14:11
  • 16062
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 13:22
  • 4
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 06.06 12:54
  • 697
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы