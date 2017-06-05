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Интервью с командиром французского авианосца Charles de Gaulle Эриком Мальбрюно

06.06.2017 bmpd.livejournal.com 429 0
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Французским изданием "Les Echos" опубликовано интервью с командиром французского авианосца Charles de Gaulle капитаном-де-вессо Эриком Мальбрюно (Eric Malbrunot). Как известно, единственный французский авианосец с февраля этого года находится в среднем ремонте в Тулоне. Наш блог приводит текст данного материала.

Чем занимается командир корабля, находящегося в ремонте?

Экипаж авианосца численностью порядка 1200 человек участвует в ремонтных работах, а моя задача заключается в том, чтобы постоянно следить за безопасностью на борту. Не забывайте о том, что у экипажа имеются уникальные компетенции о корабле. В ходе последней боевой операции "Arromanches 3" в Средиземном море в сентября по декабрь 2016 года, моряки провели в море три с половиной месяца. Экипаж, который был в боевом походе, потом ремонтирует корабль. Это французская модель.

Командир французского авианосца R 91 Charles de Gaulle Эрик Мальбрюно (с) AFP

Каждый день, от 500 до 1000 человек поднимаются на борт корабля для проведения работ, и нам нужно очень аккуратно распределить фронт работ между нами и судостроительным концерном DCNS. Например, офицеры штаба "работают на земле" с инженерами DCNS для ремонта "боевого мозга" корабля. Безопасность ядерной силовой установки также находится в зоне нашей ответственности.

Разве морякам не сложно находится на суше?

После периода сверхактивности (14 месяцев в море в течение 2015 и 2016 годов), это также хорошая возможность повидаться с семьями и взять отпуск. Но нужно сохранять навыки и продолжать обучение с учетом ремонта корабля. Например, мы организовали "неделю авианосца" в Ландивизьё в Бретани, где каждый проходил обучение на наземных макетах в масштабе 1:1. Иметь авианосец может довольно много стран, но сохранять опытных и квалифицированных пилотов морской авиации намного более сложная задача. Эта задача, которую ставлю перед экипажем - сохранять единую команду.

Что вы ожидаете от судоверфи?

Мы рассчитываем на нормальный средний ремонт, или же другими словами, гарантию того, что корабль в ближайшие 20 лет сможет также хорошо выполнять свои функции, как и раньше. За 15 лет Charles de Gaulle участвовал в более 10 боевых походах и прошел расстояние, аналогичную 30 экваторам.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Компании
DCNS
Проекты
Авианосец
Ядерный щит

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