Саудовская Аравия получила первые легкие боевые вертолеты AH-6SA

Как сообщили саудовские ресурсы со ссылкой на заявление представителя министерства Национальной гвардии Саудовской Аравии, саудовская Национальная гвардия 4 июня 2017 года получила первую партию новых американских легких боевых вертолетов Boeing AH-6SA Little Bird (вариант вертолета АН-6i). Количество поставленных машин не сообщается, но, вероятно, составляет 12 единиц (предположительные бортовые номера с 61001 по 61012). Вертолеты поступили в состав 1-й авиационной бригады Национальной гвардии Саудовской Аравии в Хашм аль-Ане восточнее Эри-Ряда.

Первые полученные Национальной гвардией Саудовской Аравии американские легкие боевые вертолеты Boeing AH-6SA Little Bird. 04.06.2017 (с) twitter.com/MbKS15

Саудовская Аравия стала первым получателем боевых вертолетов серии Boeing AH-6i. В октябре 2010 году Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Саудовской Аравии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 вертолетов АН-6i, однако в итоге лишь в конце 2013 года было достигнуто соглашение о приобретении для Национальной гвардии Саудовской Аравии 24 таких вертолетов, а корпорация Boeing получила соответствующий по контракт по линии FMS на эти 24 вертолета только в августе 2014 года. Ввиду проблем с доводкой вертолета АН-6i реализация этого контракта затянулась примерно на полтора года по отношению к контрактным срокам, и только в декабре 2016 года саудовская сторона получила первые 12 вертолетов в адаптированном для нее варианте AH-6SA, изготовленных на предприятии Boeing в Меза (штата Аризона) и теперь доставленных в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что остальные 12 вертолетов для Саудовской Аравии должны были быть закончены постройкой к концу февраля 2017 года.

Вертолет АН-6i представляет собой современный разведывательно-ударный вертолет на основе легкого коммерческого вертолета MD Helicopters MD 530F, и является экспортным вариантом вертолета AH-6S, изначально представленного Boeing на аннулированный впоследствии конкурс армейской авиации США на новый разведывательный вертолет по программе AAS. Вертолет AH-6i оснащен круглосуточной обзорной электронно-оптической станцией L-3 Wescam MX-15Di с лазерным целеуказателем, и, помимо пулеметного и неуправляемого ракетного вооружения, способен применять управляемые ракеты AGM-114K Hellfire и корректируемые варианты 70-мм НАР. Бортовое оборудование вертолета частично унифицировано с оборудованием боевого вертолета АН-64Е Apache Guardian. Первый полет первого из трех построенных прототипов AH-6i состоялся в 2009 году.

В апреле 2016 года армия США выдала корпорации Boeing контракт на производство еще 72 вертолетов AH-6i сверх саудовского заказа на поставку неназываемым иностранным заказчикам по линии FMS. Известно,что их них 18 вертолетов (с опционом еще на шесть) заказала Иордания, а еще 12, возможно, получит Кения.

Формирование 1-й авиационной бригады Национальной гвардии Саудовской Аравии в Хашм аль-Ане, ведущееся с 2013 года, должно быть завершено к концу 2017 года. Помимо 12 легких вертолетов AH-6SA, бригада должна иметь по штату также 12 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian и 24 многоцелевых вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk. В 2019 году командование саудовской Национальной гвардии планирует сформировать 2-ю авиационную бригаду, а в 2021 году - 3-ю авиационную бригаду и 4-ю учебную авиационную бригаду. По завершении формирования к 2023 году штатный состав авиации саудовской Национальной гвардии должен насчитывать 156 вертолетов всех типов.