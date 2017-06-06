Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель



Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня - РИА Новости, Андрей Коц. До конца 2017 года ВКС России получат еще два летных прототипа истребителя пятого поколения ПАК ФА Т-50. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов во время визита на Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). По его словам, эти два борта станут последними перед началом серийного производства самолета.

"Работы по ПАК ФА находятся сегодня на финальной стадии, - подчеркнул Борисов. - По этому году мы получаем 10-й и 11-й образцы, которые подключат к испытаниям, и в будущей госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы у нас запланирована первая серийная закупка самолетов Т-50".

Чуть позже Юрий Борисов рассказал журналистам об опыте боевого применения многофункционального истребителя поколения 4++ Су-35С в Сирии. По его словам, эксплуатация этого самолета в зоне военного конфликта выявила ряд недостатков, которые, однако, были оперативно устранены. Упоминание Су-35 в контексте ПАК ФА закономерно - эта машина считается промежуточной между поколениями реактивных самолетов и наравне с Т-50 составит основу истребительной авиации России в обозримом будущем.

Смена поколений

Су-35С (С - серийный) представляет собой тяжелый истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. В нем реализованы самые современные технологии российского авиастроения. От своего прародителя Су-27 этот самолет отличается усиленным планером, передовой информационно-управляющей системой, РЛС "Ирбис" с пассивной фазированной антенной решеткой, а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги. Такие же двигатели с незначительными изменениями установлены и на прототипах ПАК ФА.

Согласно оценкам отечественных и зарубежных экспертов, Су-35С соответствует истребителю пятого поколения по всем своим характеристикам, кроме малозаметности. В октябре 2016 года американское издание The National Interest назвало этот самолет одним из "самых опасных вооружений России". По мнению автора публикации, Су-35С "экстремально опасен" для любого истребителя стран НАТО за исключением "невидимки" F-22 Raptor. Главными плюсами российской машины издание считает ее мощное вооружение - ракеты "воздух-воздух" дальнего радиуса действия, возможность их пуска на сверхзвуковой скорости, сверхманевренность и современные бортовые средства радиоэлектронной борьбы.

Впервые в боевых действиях Су-35С принял участие в Сирии, где эти самолеты задействованы для сопровождения бомбардировщиков Су-24 и Су-34 на вылетах и прикрытия их от потенциальных воздушных угроз. По словам Юрия Борисова, первые месяцы эксплуатации выявили ряд недостатков в конструкции истребителя. В частности, воздухозаборники самолета засасывали камни и мелкий мусор со взлетно-посадочной полосы. В некоторых случаях это может привести к поломке лопаток реактивного двигателя. Кроме того, были проблемы с фонарем и жидкокристаллическими экранами в кабине пилота, однако в ходе боевой эксплуатации все недостатки были устранены.

В принципе, любая новая техника страдает различными "детскими болезнями", поэтому их выявление на Су-35С не является чем-то из ряда вон выходящим. К тому же летчики истребитель оценивают очень высоко.

"По отзывам наших летчиков, которые работают в Сирии, это один из самых лучших самолетов в мире на сегодняшний день по своим летно-техническим характеристикам, по номенклатуре и радиусу действия авиационных средств поражения, - подчеркнул Юрий Борисов. - Они искренне считают, что равных в бою этому самолету сегодня нет. Именно по этой причине к самолету все больше присматриваются иностранные заказчики".

Напомним, что на сегодняшний день экспортную модификацию Су-35 Россия продала только Китаю. В 2015 году между нашими странами был заключен контракт на поставку 24 машин. Кроме того, планируются поставки 12 Су-35 в Индонезию. Свой интерес к истребителю продемонстрировали Индия и Малайзия. Но самое главное - Су-35 в больших количествах идет в российские ВКС. На сегодняшний день их в войсках более 60. Как подчеркнул Юрий Борисов, до 2020 года планируется поставить еще 10 машин.

Готовность к серии

Интенсивное использование Су-35С в боевых условиях позволяет накопить бесценный опыт, который пригодится при эксплуатации истребителя пятого поколения. Выявленная склонность двигателей АЛ-41Ф1С к всасыванию мусора, к примеру, поможет избежать подобных недостатков на Т-50. Впрочем, с этими движками ПАК ФА пролетает не очень долго. В настоящий момент эксклюзивно для этого самолета разрабатываются двигатели нового поколения, известные под обозначением "изделие 30".

Как сообщил осенью 2016 года генеральный директор КнААЗ Александр Пекарш, новый двигатель уже готов и проходит испытания на наземном стенде. Борт ПАК ФА с этой силовой установкой должен подняться в воздух уже до конца этого года. Скорее всего, 11-й и 12-й прототипы как раз и будут обкатывать новые двигатели. Предположительно, они смогут развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа против 86,3 и 147 у АЛ-41Ф1С соответственно.

На завершающем этапе находится и программа разработки перспективных вооружений для нового самолета. Она включает в себя всю номенклатуру авиационных средств поражения: ракеты "воздух-воздух" малой и большой дальности, корректируемые авиабомбы, противотанковые управляемые ракеты.

"Этими разработками занимается концерн "Тактическое ракетное вооружение", - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - После завершения испытаний новые системы пойдут не только на ПАК ФА, но и на самолеты предыдущих поколений, что значительно повысит их боевые возможности. Очень надеюсь, что в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы ВКС России получат внушительную партию истребителей пятого поколения".

Напомним: еще в мае 2017 года министр обороны Сергей Шойгу в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации сообщил, что серийное производство ПАК ФА Т-50 начнется в 2019 году. Ранее замглавкома ВКС России Андрей Юдин рассказал, что первая партия новейших истребителей будет состоять из шести машин. Неизвестно, сколько всего этих самолетов планируется поставить в войска, однако их количество должно исчисляться как минимум десятками: в составе ВВС США на сегодняшний день имеется 187 истребителей пятого поколения F-22 Raptor и около 170 F-35 Lightning II в различных модификациях.

По мнению экспертов, у ПАК ФА в перспективе не будет соперников на мировом рынке вооружений. F-22 американцы экспортировать отказываются, а F-35, по оценкам многих специалистов, до своего "старшего брата" сильно недотягивает. Кроме того, Raptor - дорогой самолет. Стоимость единицы - около 150 миллионов долларов, что многовато даже для Пентагона. Ожидается, что российский истребитель будет гораздо дешевле.

"С учетом того, что программа еще в разработке, конкретную сумму назвать нельзя. Но все равно, если сравнивать с F-22, то цена будет на порядок ниже, - рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов. - Что касается применения Т-50, это, естественно, оружие сдерживания, то есть показывающее, что страна, обладающая таким оружием, - мощное государство с мощной армией, которое может противостоять любым вызовам. Это главная задача. А в дальнейшем все покажет характер конфликтов, которые будут происходить. В принципе, учитывая то, что наш самолет дешевле и боеприпасы для него тоже дешевле, он может применяться для самых разнообразных функций. Он сможет работать и по наземным целям, и по воздушным".