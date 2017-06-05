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В Ногинске пройдет международный салон "Комплексная безопасность-2017"

06.06.2017 РИА Новости 550 0
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Юбилейный 10-й международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2017" пройдет на базе Ногинского спасательного центра МЧС России с 6 по 9 июня, сообщается на сайте чрезвычайного ведомства.

В нем примут участие порядка 200 организаций и 12 иностранных делегаций. Программа салона состоит из выставочной, деловой и демонстрационной частей. Будут представлены новейшие технологии предупреждения крупномасштабных техногенных чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также опасных природных явлений. Общая площадь экспозиции составит свыше 10 тысяч квадратных метров.

В рамках салона пройдет международный конгресс "Глобальные и национальные стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий". Кроме того, состоятся научно-практические конференции по темам: "Совершенствование гражданской обороны в РФ", "Проблемы защиты населения и территорий от ЧС", "Актуальные проблемы пожарной безопасности", "Практика реализации сегментов АПК "Безопасный город" в России и за рубежом", "Актуальные вопросы горноспасательного обслуживания", а также семинары и "круглые столы".

Седьмого июня в Ногинске начнутся международные соревнования по пожарно-прикладному спорту на "Кубок Дружбы" и приз "Золотая штурмовка". На полигоне также пройдут соревнования на звание "Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ЧС на автомобильном транспорте". В этот же день состоится финальный этап всероссийских соревнований по первой помощи и психологической поддержке "Человеческий фактор. Профессиональная лига".

Наиболее зрелищной частью салона станет демонстрационное полевое учение "Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера" с показательными выступлениями пожарных и спасателей, демонстрацией возможностей новейших технических средств спасения, а также роботехнических комплексов и авиации МЧС.

Сибирский региональный центр министерства планирует представить на салоне самые передовые методы предупреждения и защиты людей при чрезвычайных ситуациях, в том числе новейшие системы мониторинга. Его экспозицию формировали 49 научных и промышленных организаций, которые продемонстрируют посетителям передовые разработки в области электронных систем безопасности и связи, современные средства защиты, новые типы вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, вездеходную технику и опытный экземпляр водоналивной дамбы.

Год назад Сибирский региональный центр МЧС РФ был отмечен на международном салоне "Комплексная безопасность-2016" золотой медалью и дипломом победителя за лучшую коллективную экспозицию.
05.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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