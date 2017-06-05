Вьетнам намерен закупить в США дополнительные вооружения
|
|
Большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton) Береговой охраны США на стоянке на острове Кадьяк на Аляске, 23.04.2016
Источник: morgenthaublog.blogspot.com
ЦАМТО, 5 июня. Как сообщила администрация президента США, Вьетнам рассматривает возможность закупки дополнительных систем вооружения в США, включая несколько кораблей из состава американской Береговой охраны.
Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", перспективы дополнительных продаж ПВН обсуждались 31 мая американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком. Как было отмечено по итогам переговоров, премьер-министр Вьетнама проявил интерес к приобретению широкой номенклатуры продукции оборонного назначения в США, включая дополнительные катера для Береговой охраны.
Данное заявление было сделано спустя сутки после официальной церемонии передачи Береговой охране Вьетнама патрульного катера (WHEC-722) "Моргентау" класса "Гамильтон". Ранее, 22 мая, Береговая охрана Вьетнама в рамках американской военной помощи также получила шесть 13-метровых (45 футов) патрульных катеров класса "Дефиант" компании "Метал шарк" (Metal Shark). Стоимость катера "Моргентау" оценивается в 8 млн. долл., патрульных катеров класса "Дефиант" – 18 млн. долл.
Администрация США ее уточнила, какое дополнительное оборудование требуется Вьетнаму, но ранее ВС страны рассматривали возможность закупки патрульных катеров класса "Айленд" и самолетов БПА P-3 "Орион". Финансирование поставки предполагалось осуществлять в рамках программы "Иностранное военное финансирование", выделение Вьетнаму средств по которой в последние годы возросло с 0,5 млн. долл. в 2009 году до 10 млн. долл. в 2015 году.
Как сообщал ЦАМТО, в 2007 году США впервые ослабили действовавшее длительное время эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам, разрешив продажу Ханою нелетального оружия. В 2011 году США и Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в оборонной сфере. В октябре 2014 года была разрешена поставка Вьетнаму летальных систем и оборудования для обеспечения безопасности на море. В 2015 году министр обороны США Эштон Картер и министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фунг Куанг Тхань подписали "Заявление об общем видении отношений в военной области", пришедшее на смену меморандуму 2011 года. В июне 2015 года в ходе визита в СРВ Эштон Картер объявил о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на закупку патрульных катеров. Это позволило летом 2015 года заключить контракт с компанией "Метал шарк". 23 мая 2016 года в ходе визита в Ханой президент США Барак Обама объявил о полной отмене эмбарго на поставку летальных вооружений СРВ. Очевидно, что данное решение направлено на поддержку развивающихся американо-вьетнамских отношений и противодействие быстро растущему влиянию Китая в регионе.
|
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.05.2017 Америка идет на перехват
15.05.2017 Москва всегда виновата
05.05.2017 Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
13.04.2017 США: следущая остановка после Сирии - Йемен?
07.04.2017 CТРАТКОМ в конгрессе США предлагает "дожать" Россию силой
31.03.2017 Министр обороны Ирана посоветовал США покинуть Персидский залив
31.03.2017 США бомбят гражданских, но "виновата все равно Россия"
29.03.2017 Нужна ли Черногория НАТО? (The National Interest, США)