Вьетнам намерен закупить в США дополнительные вооружения



Большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton) Береговой охраны США на стоянке на острове Кадьяк на Аляске, 23.04.2016

Источник: morgenthaublog.blogspot.com Большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton) Береговой охраны США на стоянке на острове Кадьяк на Аляске, 23.04.2016Источник: morgenthaublog.blogspot.com

ЦАМТО, 5 июня. Как сообщила администрация президента США, Вьетнам рассматривает возможность закупки дополнительных систем вооружения в США, включая несколько кораблей из состава американской Береговой охраны.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", перспективы дополнительных продаж ПВН обсуждались 31 мая американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком. Как было отмечено по итогам переговоров, премьер-министр Вьетнама проявил интерес к приобретению широкой номенклатуры продукции оборонного назначения в США, включая дополнительные катера для Береговой охраны.

Данное заявление было сделано спустя сутки после официальной церемонии передачи Береговой охране Вьетнама патрульного катера (WHEC-722) "Моргентау" класса "Гамильтон". Ранее, 22 мая, Береговая охрана Вьетнама в рамках американской военной помощи также получила шесть 13-метровых (45 футов) патрульных катеров класса "Дефиант" компании "Метал шарк" (Metal Shark). Стоимость катера "Моргентау" оценивается в 8 млн. долл., патрульных катеров класса "Дефиант" – 18 млн. долл.

Администрация США ее уточнила, какое дополнительное оборудование требуется Вьетнаму, но ранее ВС страны рассматривали возможность закупки патрульных катеров класса "Айленд" и самолетов БПА P-3 "Орион". Финансирование поставки предполагалось осуществлять в рамках программы "Иностранное военное финансирование", выделение Вьетнаму средств по которой в последние годы возросло с 0,5 млн. долл. в 2009 году до 10 млн. долл. в 2015 году.

Как сообщал ЦАМТО, в 2007 году США впервые ослабили действовавшее длительное время эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам, разрешив продажу Ханою нелетального оружия. В 2011 году США и Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в оборонной сфере. В октябре 2014 года была разрешена поставка Вьетнаму летальных систем и оборудования для обеспечения безопасности на море. В 2015 году министр обороны США Эштон Картер и министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фунг Куанг Тхань подписали "Заявление об общем видении отношений в военной области", пришедшее на смену меморандуму 2011 года. В июне 2015 года в ходе визита в СРВ Эштон Картер объявил о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на закупку патрульных катеров. Это позволило летом 2015 года заключить контракт с компанией "Метал шарк". 23 мая 2016 года в ходе визита в Ханой президент США Барак Обама объявил о полной отмене эмбарго на поставку летальных вооружений СРВ. Очевидно, что данное решение направлено на поддержку развивающихся американо-вьетнамских отношений и противодействие быстро растущему влиянию Китая в регионе.