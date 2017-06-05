МНО Польши намерено закупить истребители пятого поколения



Истребитель МиГ-29А ВВС Польши. На киле самолета с бортовым номером «114» изображен четвертый по результативности польский ас Второй мировой войны капитан Евгениус Горбачевский (Eugeniusz Horbaczewski).

Источник: defence24.pl Истребитель МиГ-29А ВВС Польши. На киле самолета с бортовым номером «114» изображен четвертый по результативности польский ас Второй мировой войны капитан Евгениус Горбачевский (Eugeniusz Horbaczewski).Источник: defence24.pl

ЦАМТО, 5 июня. Заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский объявил о планах Варшавы приобрести новые истребители пятого поколения ориентировочно в районе 2025 года.

Как сообщает "Дифенз ньюс" со ссылкой на заявление Т.Шатковского в ходе дискуссии в варшавском аналитическом центре Polityka Insight, закупка будет производиться в рамках программы "Гарпия" (Harpia), к исполнению которой планируется приступить в следующем году. Приобретение станет возможным благодаря планам Варшавы увеличить в ближайшие годы оборонные расходы с текущего уровня 2% ВВП до 2,5%.

Данное заявление было сделано на фоне разработки Министерством национальной обороны Польши плана закупок на 2017-2026 гг. Планы приобретения истребителей пятого поколения также были включены в "Концепцию Министерства обороны Республики Польша", опубликованную 23 мая. По оценке представителей МНО Польши, Варшава могла бы приобрести две эскадрильи F-35 "Лайтнинг-2" общей численностью 32 самолета.

Как сообщал ЦАМТО, в начале 2017 года министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что правительство страны оценивает возможность покупки до 100 истребителей F-16 из наличия ВС США для замены устаревших Су-22 и МиГ-29. При этом F-16 предполагалось отремонтировать и модернизировать в Польше.

Однако на прошедшем 22 марта заседании парламентского комитета по вопросам национальной обороны заместитель министра национальной обороны Бартош Ковнацкий сообщил, что Польша не будет покупать F-16A/B из состава вооруженных сил ни одной из стран-операторов. Проведенный анализ приобретения F-16A/B показал, что подобная закупка является нецелесообразной. Стоимость модернизации данных самолетов будет высока, а их боевые возможности недостаточны. При определенных обстоятельствах, стоимость бывших в эксплуатации F-16 может обойтись дороже, чем покупка новых самолетов. По этой причине МНО Польши отказалось от работ в данном направлении и перешло к оценке возможности покупки новых истребителей F-16 или F-35. У каждого из этих вариантов имеются свои положительные и отрицательные стороны. Одним из негативных моментов закупки F-35 является его высокая стоимость, но разработчики стремятся снизить цену самолета.

В настоящее время в боевом составе ВВС Польши имеется 48 истребителей F-16 Блок.52 версий C (одноместный) и D (двухместный).