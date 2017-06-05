Компания "Сухой" изготовит два истребителя ПАК ФА в 2017 году



Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017

Источник: Yurust / aviaforum.ru Прибытие восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509") - на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском, 12.05.2017Источник: Yurust / aviaforum.ru

ЦАМТО, 5 июня. Компания "Сухой" изготовит в 2017 году два образца истребителя ПАК ФА (Т-50). Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Работы по ПАК ФА находятся сегодня на финальной стадии. По этому году мы получаем 10-й и 11-й образцы, которые будут подключены к испытаниям, и в будущей госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы у нас запланирована первая серийная закупка самолетов Т-50", – сказал Ю.Борисов в ходе посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.