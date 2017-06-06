В Курский авиаполк ЗВО поступила первая партия истребителей Су-30СМ



Посадка Су-30СМ

Источник: МО РФ Посадка Су-30СМИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 5 июня. Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, получили на вооружение первую партию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ", – сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Отмечается, что летный состав прошел обучение на новый тип самолетов в начале года. В настоящее время на вооружение курского авиационного полка состоят истребители МиГ-29СМТ, которые заменят новейшие истребители. Полное перевооружение авиапарк воинской части пройдет до конца года. Всего в состав полка войдет еще шесть партий истребителей Су-30СМ.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Истребитель может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.