В Курский авиаполк ЗВО поступила первая партия истребителей Су-30СМ
|
|
Посадка Су-30СМ
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 5 июня. Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, получили на вооружение первую партию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ", – сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Отмечается, что летный состав прошел обучение на новый тип самолетов в начале года. В настоящее время на вооружение курского авиационного полка состоят истребители МиГ-29СМТ, которые заменят новейшие истребители. Полное перевооружение авиапарк воинской части пройдет до конца года. Всего в состав полка войдет еще шесть партий истребителей Су-30СМ.
Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Истребитель может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.
Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.
|
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.05.2017 Последний отсчет
04.05.2017 Летчики ЗВО завершили переобучение на истребители Су-30СМ
04.05.2017 Истребители Су-30СМ поступят на вооружение курского авиационного соединения в конце года
14.03.2017 Опасно ли падение темпов производства боевой авиации для ВКС России?
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
08.09.2016 Минобороны: иностранцы в восторге от российского оружия на "Армии-2016"
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности