Совет Безопасности следит за повышением качества жизни россиян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совет Безопасности обращает серьезное внимание на повышение качества жизни россиян, заявил секретарь СБ Николай Патрушев.
"Вы уже упомянули оборону, безопасность. Добавлю, что очень важно, чтобы там были обозначены стратегическая стабильность и - на что мы обращаем сейчас серьезное внимание - повышение качества жизни российских граждан. Все документы, которые готовятся, проходят именно через эту призму", - сказал Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер поздравил секретаря СБ с 25-летием его образования.
"Исполняется 25 лет с момента образования Совета Безопасности. Хочу поздравить и вас, и всех сотрудников аппарата и сказать, что за эти годы сделано очень многое и для становления этого важнейшего органа государственного управления, и для его эффективной работы сегодня", - отметил Путин на встрече.
"Очень рассчитываю, что и дальше таким же образом будет строиться работа, с тем чтобы ряд ключевых вопросов в сфере обороны, безопасности, жизнеобеспечения государства проходили надежную своевременную экспертизу через секретариат в контакте с заинтересованными министерствами и ведомствами. Хочу всех поблагодарить за совместную работу", - добавил он.
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05.06.2017
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U-96
58
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№1
06.06.2017 07:09
".....повышение качества жизни российских граждан"!
Патрушев наверно в тот день белку на плече забыл покормить орехами, вот она и выдает признаки жизни!
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