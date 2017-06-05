Патрушев заявил, что обстановка в мире в будущем не улучшится



Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи. 5 июня 2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи. 5 июня 2017Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обстановка в мире не станет проще, в мировой безопасности, напротив, заметен ряд осложнений, нужна своевременная реакция, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы полагаем, что и в дальнейшем обстановка в мире не будет развиваться более просто. Наоборот, мы видим целый ряд осложнений в мировой безопасности, да и в региональной тоже. Поэтому своевременная реакция очень важна. Надеемся, что мы будем четко реагировать и предоставлять необходимые рекомендации",- сказал Патрушев.

По его словам, Москва активно сотрудничает с зарубежными партнерами в этом направлении и видит, что "многие наши наработки используются ими в практической деятельности, что тоже очень важно".