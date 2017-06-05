Шойгу лично провел тренировку с экипажем корабля, наносившего удар по ИГ*
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Малый ракетный корабль (МРК) нового поколения Град Свияжск. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой ЮВО
АСТРАХАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник лично провёл учебно-боевую тренировку с экипажем малого ракетного корабля (МРК) "Град Свияжск", который в октябре 2015 года впервые применил новейшие крылатые ракеты "Калибр" в реальных боевых условиях, нанеся удар по инфраструктуре боевиков в Сирии.
Министр обороны проверил организацию боевой подготовки, ход обустройства соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл), проверил, как моряки несут боевое дежурство, и оценил боеготовность соединения.
На борту МРК "Град Свияжск" главком ВМФ адмирал Владимир Королёв доложил министру, что к 2020 году КФл на 76% будет оснащена новейшими вооружениями и боевой техникой.
О ситуации непосредственно на КФл Шойгу доложил командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук. По его словам, план зимней боевой учёбы 2017 года полностью выполнен, за это время личный состав выполнил 280 боевых упражнений, одно из подразделений подтвердило звание ударного.
В октябре 2015 года МРК "Град Свияжск" и в ноябре 2015 года корабельная ударная группа в составе ракетного корабля "Дагестан", МРК "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" успешно нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр-НК" по объектам боевиков на территории Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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05.06.2017
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