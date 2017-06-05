Крымский парк "Патриот" построят на базе 30-й бронебашенной батареи



Патриотические граффити. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Артем Житенев Патриотические граффити. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Артем Житенев

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости, Максим Грознов. Парк "Патриот" в Севастополе разместится на территории 30-й береговой батареи, защищавшей город в годы осады немецко-фашистскими войсками в 1941-1942 годах, сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

По итогам общественных слушаний в Севастополе в начале года отказались от реализации проекта парка у горы Госфорта. Тогда же представители Минобороны заявили, что парк может быть построен в другом регионе, в частности, в Кронштадте.

"В Севастополе начинается строительство филиала парка "Патриот". На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа была утверждена схема размещения объектов на первой площадке будущего парка - на 30-й береговой батарее", - сказал Овсянников на аппаратном совещании в правительстве.

Для разработки плана создания тематического парка создана рабочая группа, она должна рассмотреть все организационные и инфраструктурные вопросы реализации проекта. Первое заседание группы должно состояться уже 6 июня.

Тридцатая береговая бронебашенная батарея расположена в районе поселка Любимовка и защищала северную сторону и подходы к Севастополю. В немецкой классификации батарея называлась форт "Maxim Gorki I". Строительство уникального фортификационного сооружения началось в 1913 году и было завершено с перерывами к середине 30-х годов. На вооружении батареи находились две 305-мм двухорудийные башенные установки, дальность стрельбы снаряда, вес которого достигал почти 500 кг - более 40 км. Командовал батареей в годы осады Севастополя майор Георгий Александер. Когда к июню 1942 года немецкими тяжелыми мортирами "Карл" орудия были повреждены, артиллеристы еще неделю сражались в казематах, затем выбрались для ухода к партизанам, однако были схвачены, Александер и его боевые товарищи были расстреляны.