В РФ число террористических преступлений за пять лет сократилось в 10 раз
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число преступлений террористической направленности в РФ за последние пять лет сократилось почти в десять раз, тогда как в Европе выросло, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе торжественного собрания, посвященного 25-летию создания Совбеза РФ.
"Исполнение решений Совета Безопасности обеспечило снижение уровня террористической угрозы на территории Российской Федерации. Общее число преступлений террористической направленности за последние пять лет сократилось почти в десять раз. Эти результаты особенно важны на фоне участившихся случаев проявления терроризма за рубежом, в том числе в европейских странах", - цитирует Патрушева пресс-служба Совбеза.
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05.06.2017
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