В ГД заявляют о необходимости разработки антитеррористического кодекса
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Сотрудники правоохрантельных органов Великобритании около рынка Боро в Лондоне. 4 июня 2017
Источник: © REUTERS / Peter Nicholls
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо заключать международное соглашение о противодействии экстремизму в киберпространстве и принимать меры по разработке специального антитеррористического кодекса в формате Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя теракты в Великобритании.
"Очевидно, что необходимо координировать и объединять усилия не только на уровне спецслужб, но и общемировом уровне. И здесь нужно только поддержать предложения российской стороны о создании международной структуры по борьбе с терроризмом и разработки специального антитеррористического кодекса в формате ПА ОБСЕ", - заявил Слуцкий журналистам.
Он добавил, что в этом же контексте заслуживает внимания также и инициатива британских властей о заключении международного соглашения о противодействии экстремизму в киберпространстве.
"Мир должен объединиться в борьбе с терроризмом с новой силой. Террористы не собираются останавливаться и становятся все более изощренными", - подчеркнул депутат.
Он напомнил, что Великобритания, к сожалению, уже не раз становится их мишенью в последнее время. Кроме того, за минувший год страшная волна терактов прокатилась по многим европейским городам.
"Россия, которая имеет большой опыт в борьбе с терроризмом, готова к самому широкому антитеррористическому сотрудничеству. Международный терроризм - это мировая угроза 21 столетия и победить ее можно только сообща, отбросив все политические разногласия", - заключил парламентарий.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.
В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона.
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04.06.2017
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