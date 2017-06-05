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Российские разведчики "захватили секретные документы" в Приднестровье

06.06.2017 РИА Новости 396 0
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Российские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Российские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Кухмарь

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Войсковые разведчики Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье в ходе тренировок провели налет на пост условного противника и захватили секретные документы, включая образцы новейшего вооружения, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Тренировка войсковых разведчиков прошла в Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровском регионе республики Молдова (ПРРМ). В ходе тренировок разведчики днем и ночью отработали задачи в условиях, приближенных к боевым.

"Военнослужащие выполнили налет на пост условного противника и захватили "языка". После этого разведчики, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл "неприятеля". Следуя полученной от "языка" информации, они установили местонахождения и провели захват секретных документов, в том числе - чертежи и схемы, а также образцы новейшего вооружения и военной техники условного противника", - говорится в сообщении.
05.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Молдавия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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