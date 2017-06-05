Россия готова к работе по созданию коалиции против террора



Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР Шангри-ла диалог

Источник: © РИА Новости Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР Шангри-ла диалогИсточник: © РИА Новости

СИНГАПУР, 4 июн - РИА Новости. Россия готова работать со всеми заинтересованными странами в деле создания широкой международной антитеррористической коалиции, которая могла бы сплотить в своих рядах разные силы на основе общих ценностей, заявил в воскресенье замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, выступая на проходящей здесь Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла диалог".

По его словам, "терроризм превратился в угрозу глобального масштаба, и ни одно государство сегодня не может позиционировать себя как абсолютно защищенное от действий террористов".

Замминистра отметил, что "оценки ситуации и комплексную программу действий по борьбе с международным терроризмом предложил президент РФ Владимир Путин на саммите Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года". Суть заключается "в создании широкой международной антитеррористической коалиции, которая могла бы сплотить в своих рядах разные силы на основе общих ценностей и международного права, руководствуясь принципами Устава ООН", пояснил Фомин. Он также подчеркнул, что Россия "готова работать на этом направлении со всеми без исключения заинтересованными странами".

Заместитель главы оборонного ведомства подчеркнул, что "попытки вмешательства в дела суверенных стран в обход норм международного права, навязывание им рецептов внутренних преобразований без учета традиций и национальных особенностей ведут лишь к деградации обстановки, нарастанию общей напряженности в мире". Все это, по его словам, "порождает и подпитывает целый ряд вызовов международной безопасности, среди которых особое место занимает терроризм". Фомин также отметил, что "особенно ярко продемонстрировали события последних лет на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где на почве возникшего вакуума власти и беззакония, беспрецедентную силу набрали террористические группировки, в первую очередь "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.