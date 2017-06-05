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Шойгу лично провел учения с экипажем малого ракетного корабля "Град Свияжск"

06.06.2017 ТАСС 218 0
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Малый ракетный корабль &quot;Град Свияжск&quot;
Малый ракетный корабль "Град Свияжск"
Источник: © Минобороны России

Министр обороны также заслушал доклады главкома ВМФ и командующего Каспийской флотилией

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично провел учения с экипажем малого ракетного корабля "Град Свияжск", который в октябре 2015 года впервые применил новейшие крылатые ракеты "Калибр" в реальных боевых условиях, нанеся удар по инфраструктуре боевиков в Сирии.

На борту корабля главком ВМФ адмирал Владимир Королев доложил министру, что к 2020 году Каспийская флотилия на 76% будет оснащена новейшим вооружением и боевой техникой. Также Шойгу заслушал доклад командующего флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука о ходе переоснащения Каспийской флотилии, строительстве военной инфраструктуры.

Пинчук проинформировал, что план зимней боевой учебы 2017 года флотилией реализован полностью. За это время личный состав выполнил 280 боевых упражнений, одно из подразделений подтвердило звание ударного.

Министр обороны проверил организацию боевой подготовки, ход обустройства соединений и воинских частей флотилии, ознакомился с объектами причально-пирсовой зоны бригады ракетных кораблей охраны водного района, проверил несение боевого дежурства и оценил готовность соединения к выполнению задач по предназначению.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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Калибр КР
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