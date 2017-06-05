Белоруссия взяла на себя финансирование учений "Славянское братство"
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Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
Маневры "Славянское братство - 2017" с участием подразделений ВДВ РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский
ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ /Белоруссия/, 5 июня. /ТАСС/. Все расходы на проведение совместных антитеррористических учений "Славянское братство - 2017" берет на себя Белоруссия. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя маневров с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.
"Согласно давно принятым нормам и правилам международного военного сотрудничества, все расходы на проведение данного совместного учения берет на себя та сторона, на территории которой оно проводится. В данном случае - это Республика Беларусь", - сказал он, напомнив, что в 2015 и 2016 годах учения, проведенные в России и Сербии, оплачивались этими странами.
Сгибнев рассказал, что Белоруссия предоставит участникам маневров бесплатное проживание в полевом лагере, питание, банно-прачечное, медицинское и иные виды обеспечения, культурную программу, а сербские военные также будут использовать белорусскую боевую технику, вооружение и боеприпасы.
Маневры "Славянское братство - 2017" с участием подразделений ВДВ РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский. Руководителем учений назначен командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко.
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05.06.2017
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