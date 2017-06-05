"Сухой" изготовит в 2017 году два образца новейшего российского истребителя ПАК ФА



Два летных опытных образца истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). Июль 2016 года

Источник: Вадим Савицкий / russianplanes.net Два летных опытных образца истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). Июль 2016 годаИсточник: Вадим Савицкий / russianplanes.net

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов также отметил, что в будущей госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы запланирована первая серийная закупка этих самолетов

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 5 июня. /ТАСС/. Самолетостроители компании "Сухой" изготовят в 2017 году два образца новейшего российского истребителя ПАК ФА (Т-50), сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Работы по ПАК ФА находятся сегодня на финальной стадии. По этому году мы получаем 10-й и 11-й образцы, которые будут подключены к испытаниям, и в будущей госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы у нас запланирована первая серийная закупка самолетов Т-50", - сказал Борисов в ходе посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.