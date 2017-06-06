Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня



Новейший корвет проекта 20380 Совершенный

Источник: "Амурский судостроительный завод" Новейший корвет проекта 20380 СовершенныйИсточник: "Амурский судостроительный завод"

Как ожидается, ТОФ получит четыре новых корвета проекта 20380 до конца 2020 года

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 5 июня. /ТАСС/. Тихоокеанский флот ожидает получения четырех новых корветов проекта 20380 до конца 2020 года, первый из которых рассчитывает принять до конца июня этого года, сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Первый корвет - "Совершенный", мы надеемся, до конца июня завершит государственные испытания и флот будет принимать его. Готовность второго корвета, "Громкий", в соответствии с новыми графиками - под 80%, ожидаем получить его 25 октября 2018 года", - сказал Борисов при посещение Амурского судостроительного завода.

Он сказал также, что третий корвет, "Герой России Алдар Цыденжапов", предполагается получить 25 октября 2019 года, а четвертый, "Резкий", - 25 октября 2020 года.

"Видимо, усилиями властей Хабаровского края, возможно, и Объединенная судостроительная корпорация приложила здесь руку, но ситуация на заводе начинает выравниваться. Впервые за все мои посещения, начиная с 2013 года, завод начинает входить в рабочий график. Все отставания практически устранены", - заявил Борисов.

Минобороны после приема первого корвета предполагает рассмотреть вопрос дополнительной загрузки завода в рамках новой госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы.

"Флот обещал заводу, что если они наладят ритмичную работу, дать загрузку еще на два корвета. Сейчас мы обсуждаем эти планы. Думаю, что завод без работы не останется, потому что решение о строительстве кораблей для Тихоокеанского флота мы для себя однозначно приняли и будем вести именно в этом регионе", - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Как пояснил Борисов, строящиеся корветы являются кораблями ближней морской зоны, но по вооружению и судоходным качествам могут ходить по всем океанам. Разработаны в КБ "Алмаз". Имеют на вооружении крылатые ракеты "Уран" или "Калибр", зенитно-ракетный комплекс "Редут".