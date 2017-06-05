Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На учениях в Амурской области обезвредили условных боевиков, напавших на Зейскую ГЭС

06.06.2017 ТАСС 287 0
0
Понравилась новость?
 +1
ГК «Тетис» на «Дне инноваций и передовых технологий МЧС России»
ГК «Тетис» на «Дне инноваций и передовых технологий МЧС России»
Источник: http://www.tetis-pro.ru/

Также в межведомственных антитеррористических учениях отрабатывались освобождение заложников, оказание им медицинской и психологической помощи и тушение условного пожара

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) во время антитеррористических учений на Зейской ГЭС в Амурской области нейтрализовали условных боевиков, которые по легенде напали на объект и взяли в заложники несколько сотрудников, и обезвредили взрывное устройство, сообщила пресс-служба ВВО.

"По легенде учения, неизвестными лицами была предпринята попытка вооруженного нападения на Зейскую гидроэлектростанцию. На территории Зейской ГЭС условными преступниками захвачены и удерживались в качестве заложников несколько сотрудников гидроэлектростанции. На одном из этапов учения группа условных террористов предприняла попытку прорыва на объект ГЭС, охрану которого осуществляли военнослужащие подразделений антитеррора объединения Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Завязался учебный бой, во время которого нападавших нейтрализовали. Кроме того, саперы мотострелкового соединения ВВО, входящие в группу антитеррора, обезвредили оставленное условными террористами взрывное устройство.

На учениях также отрабатывались отражение вооруженного нападения на здание отдела полиции, обезвреживание условных террористов, освобождение заложников и оказание им медицинской и психологической помощи, а также тушение условного пожара.

В межведомственных антитеррористических учениях участвовали военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Амурской области, представители УФСБ России по Амурской области, УМВД, ФСО, ГУ МЧС, УФСИН и другие силовые ведомства региона.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:13
  • 26
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
  • 06.06 20:13
  • 32
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 06.06 20:08
  • 26
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 06.06 20:05
  • 14
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 06.06 20:00
  • 87
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 06.06 19:23
  • 1
"Головная боль" Бундесвера: самая проблемная техника немецкой армии
  • 06.06 18:44
  • 1
Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
  • 06.06 17:45
  • 9
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 06.06 17:39
  • 2
Совет Безопасности следит за повышением качества жизни россиян
  • 06.06 17:31
  • 1
На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
  • 06.06 16:07
  • 14
МС-21 - взгляд с Запада
  • 06.06 14:56
  • 7
Фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356Р/М.
  • 06.06 14:11
  • 16062
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 13:22
  • 4
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 06.06 12:54
  • 697
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы