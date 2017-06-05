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Инфраструктуру для беспилотников, сверхточную навигацию и интеллектуальные системы мониторинга для регионов России представят на форуме в Уфе

06.06.2017 АО «Российские космические системы» 460 0
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Космическая деятельность в регионах РФ
Навигационный форум «Космическая деятельность в регионах РФ»
Источник: http://www.spacecorp.ru/

Новая федеральная инфраструктура для информационного обеспечения полетов беспилотных авиационных систем (БАС), разработанная холдингом «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС»), и другие инновационные системы на основе спутниковой навигации будут представлены бизнесу и властям регионов России на ежегодном навигационном форуме «Космическая деятельность в регионах РФ» в Уфе 8–9 июня.


В столице Башкортостана специалисты РКС представят новейшие разработки в сфере навигации ГЛОНАСС и космического мониторинга. Эти системы созданы специально для развития экономик регионов России – на форуме их продемонстрируют представителям администраций и бизнеса, экспертному сообществу, производителям беспилотных аппаратов и целевого оборудования, а также компаниям-операторам и потребителям их услуг. Ожидается, что мероприятие в Уфе ускорит создание и интеграцию региональных навигационно-информационных центров в единую федеральную инфраструктуру.


Генеральный директор РКС Андрей ТЮЛИН: «Мы создаем удобные инструменты, которые сделают отрасль услуг с применением БАС привлекательной для инвестиций. В проекте уже участвует Башкортостан, который является одним из лидеров по внедрению навигационных технологий, а также Москва, Московская, Калужская области и другие субъекты. В «пилотных» регионах опытные участки применения БАС планируется создать в течение 2017 года. При активном участии наших партнеров полноценное развертывание системы на территории всей страны возможно уже к 2020 году».


Новая наземная инфраструктура позволит организовать эффективное и безопасное массовое применение беспилотников в воздушном пространстве России. В режиме реального времени она будет принимать, обрабатывать и распространять информацию о местоположении, маршруте и параметрах полета тысяч БАС над территорией нашей страны. Ожидается, что ее внедрение снизит операционные затраты владельцев БАС. Вместе с РКС в создании инфраструктуры участвуют Росавиация, «Ростелеком», Государственная корпорация по ОрВД и НП «ГЛОНАСС».


Участники форума «Космическая деятельность в регионах РФ» также обсудят организацию и внедрение в регионах России новейших геоинформационных продуктов «РКС Комплекс» – в режиме реального времени они могут вести мониторинг транспорта, контролировать перевозку опасных грузов и отслеживать работу техники, например, коммунальных служб.


Важной темой форума станет развитие Национальной сети высокоточного позиционирования (НСВП). Существуют договоренности об участии в проекте Росреестра, ряда собственников крупных дифференциальных геодезических сетей, таких как АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», ОАО «РЖД», АО «Роскартография», а также региональных сетей в Санкт-Петербурге, Курской, Архангельской, Вологодской, Омской, Ярославской и Новосибирской областях. Ведутся переговоры об участии с собственниками сетей в Тюменской области, Алтайском и Пермском крае. Активное содействие региональных властей развитию НСВП позволяет говорить о перспективе формирования общефедерального покрытия уже к 2020 году.


НСВП многократно – до сантиметров – повысит точность спутниковой навигации. Формирование НСВП позволит региональным администрациям и местным операторам существенно повысить экономическую эффективность геодезического и картографического обеспечения строительства, кадастровой съемки, управления земельным комплексом, объектами капитального строительства и транспортом. Объединение в общую сеть около 800 корректирующих станций ГЛОНАСС различных операторов, уже действующих сегодня в стране, сделает Россию мировым лидером по точности навигации.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
2020-й год
БПЛА
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