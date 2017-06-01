"Форд" передан ВМС США



Момент испытаний авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78), май 2017

Источник: ист. USS Gerald R. Ford - CVN 78 (Facebook-страница) Момент испытаний авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78), май 2017Источник: ист. USS Gerald R. Ford - CVN 78 (Facebook-страница)

31 мая ВМС США приняли в свой состав новейший авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navy.mil (1 июня).

Это решение было принято на верфи Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния) после завершения 26 мая приемочных испытаний. "Поздравляем всех тех, что помогал достичь этой вехи в истории авианосца. В последние несколько лет тысячи людей напряженно работали, чтобы это стало реальностью. Проектирование, строительство и тестирование новейших технологий корабля не было бы возможно без самоотверженной работы судостроителей и флота", заявил директор программ по авианосцам ВМС США контр-адмирал Брайан Антонио (Brian Antonio). "Молодцы и судостроительная компания, и экипаж "Форда", и все те, кто их поддерживал", заявил глава Командования военно-морских систем ВМС США вице-адмирал Том Мур (Tom Moore).

"Форд" является головным кораблем своего класса и первым авианосцем полностью нового проекта после передачи в 1975 года авианосца USS Nimitz (CVN 68). Последним авианосцем до "Форда" стал USS George HW Bush (CVN 77), переданный флоту в 2009 году. Отмечается, что использование электромагнитной катапульты и нового аэрофинишера позволит "Форду" на треть увеличить интенсивность полетов палубной авиации по сравнению с кораблем класса "Нимиц". Как ожидается, в 2020 году "Форд" достигнет этапа первоначальной боевой готовности.