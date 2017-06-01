Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин: Россия и Индия продолжат совместную разработку вооружений

02.06.2017 ТАСС 244 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017
Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

Президент РФ отметил, что взаимодействие двух стран не ограничивается только прямыми поставками индийским партнерам новейших образцов российской боевой техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Россия и Индия договорились продолжить совместную работу по разработке новейших систем вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-индийских переговоров на полях Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ).

"Договорились с господином премьер-министром и далее продолжать совместную разработку и производство современных систем вооружений", - сказал российский лидер.

Он добавил, что по итогам переговоров стороны условились "углублять сотрудничество в военно-технической сфере на основе соответствующей двусторонней программы, которая рассчитана на период до 2020 года". "Отмечу, что наше взаимодействие не ограничивается только прямыми поставками индийским партнерам новейших образцов российской боевой техники. При участии России в Индии налажена сборка продукции военного назначения. Это самая высокотехнологичная продукция", - заключил Путин.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 05:20
  • 19
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 02.06 01:17
  • 50
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 01.06 23:33
  • 31
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 01.06 23:22
  • 30
О модернизации танков Т-80БВ
  • 01.06 22:50
  • 1
Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
  • 01.06 21:31
  • 16
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 01.06 21:10
  • 961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 20:07
  • 1
Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22
  • 01.06 18:36
  • 4
Источник: Россия до 2027 года построит два десантных вертолетоносца
  • 01.06 18:31
  • 7
Важная причина, по которой Россия может проиграть в войне с Америкой (The National Interest, США)
  • 01.06 17:16
  • 1
Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 млрд рублей
  • 01.06 17:04
  • 4
Шойгу рассказал о реализации программы "Эффективная армия"
  • 01.06 16:54
  • 1
Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
  • 01.06 16:51
  • 8
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 01.06 16:32
  • 21
Американская техника научится ориентироваться без GPS
другие обсуждаемые темы