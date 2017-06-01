Путин: Россия и Индия продолжат совместную разработку вооружений



Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

Президент РФ отметил, что взаимодействие двух стран не ограничивается только прямыми поставками индийским партнерам новейших образцов российской боевой техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Россия и Индия договорились продолжить совместную работу по разработке новейших систем вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-индийских переговоров на полях Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ).

"Договорились с господином премьер-министром и далее продолжать совместную разработку и производство современных систем вооружений", - сказал российский лидер.

Он добавил, что по итогам переговоров стороны условились "углублять сотрудничество в военно-технической сфере на основе соответствующей двусторонней программы, которая рассчитана на период до 2020 года". "Отмечу, что наше взаимодействие не ограничивается только прямыми поставками индийским партнерам новейших образцов российской боевой техники. При участии России в Индии налажена сборка продукции военного назначения. Это самая высокотехнологичная продукция", - заключил Путин.