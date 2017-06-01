Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Украинский адмирал рассказал о скором списании флагмана ВМС

02.06.2017 Lenta.ru 241 0
0
Понравилась новость?
 0
Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко (слева) за штурвалом флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный"
Источник: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Вице-адмирал Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Сергей Гайдук сообщил, что у флагмана украинского флота — фрегата "Гетман Сагайдачный" — в 2018 году истекает срок эксплуатации, передает в четверг, 1 июня, "Корреспондент".

"Жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием", — признал Гайдук. По словам флотоводца, главная проблема флагмана заключалась в том, что дизель-генераторы были изготовлены в России и украинские предприятия не могли провести их плановый ремонт должным образом.

Вице-адмирал высказал мнение, что ВМС Украины следует пополнять кораблями, адаптированными под стандарты НАТО.

Кроме того, как отметил Гайдук, списочный состав украинского флота мог сократиться из-за некоего влияния России. ВМСУ после обретения республикой независимости досталось три фрегата того же типа, что и "Гетман Сагайдачный", но два из них пришлось списать. "Не исключаю, что к этому приложил руку и "старший брат"", — сказал вице-адмирал, не пояснив, каким образом Россия вмешивалась в обслуживание кораблей украинского флота.

19 мая Генеральная прокуратура Украины сообщила, что на "Гетмане Сагайдачном" вскоре после ремонта вышел из строя дизельный двигатель. Заказы на ремонт корабля украинского флота исполнял киевский судостроительный завод "Ленинская кузница", которым владеет президент Петр Порошенко.

Украинские политики регулярно выступают с обвинениями в адрес России. В Москве указывают на абсурдность таких заявлений, подчеркивая, что они не имеют под собой никаких оснований.

"Гетман Сагайдачный" — флагман Военно-морских сил Украины. Фрегат был спущен на воду в марте 1992-го, спустя год его ввели в эксплуатацию.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 05:20
  • 19
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 02.06 01:17
  • 50
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 01.06 23:33
  • 31
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 01.06 23:22
  • 30
О модернизации танков Т-80БВ
  • 01.06 22:50
  • 1
Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
  • 01.06 21:31
  • 16
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 01.06 21:10
  • 961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 20:07
  • 1
Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22
  • 01.06 18:36
  • 4
Источник: Россия до 2027 года построит два десантных вертолетоносца
  • 01.06 18:31
  • 7
Важная причина, по которой Россия может проиграть в войне с Америкой (The National Interest, США)
  • 01.06 17:16
  • 1
Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 млрд рублей
  • 01.06 17:04
  • 4
Шойгу рассказал о реализации программы "Эффективная армия"
  • 01.06 16:54
  • 1
Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
  • 01.06 16:51
  • 8
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 01.06 16:32
  • 21
Американская техника научится ориентироваться без GPS
другие обсуждаемые темы