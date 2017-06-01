Украинский адмирал рассказал о скором списании флагмана ВМС
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Президент Украины Петр Порошенко (слева) за штурвалом флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный"
Источник: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Вице-адмирал Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Сергей Гайдук сообщил, что у флагмана украинского флота — фрегата "Гетман Сагайдачный" — в 2018 году истекает срок эксплуатации, передает в четверг, 1 июня, "Корреспондент".
"Жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием", — признал Гайдук. По словам флотоводца, главная проблема флагмана заключалась в том, что дизель-генераторы были изготовлены в России и украинские предприятия не могли провести их плановый ремонт должным образом.
Вице-адмирал высказал мнение, что ВМС Украины следует пополнять кораблями, адаптированными под стандарты НАТО.
Кроме того, как отметил Гайдук, списочный состав украинского флота мог сократиться из-за некоего влияния России. ВМСУ после обретения республикой независимости досталось три фрегата того же типа, что и "Гетман Сагайдачный", но два из них пришлось списать. "Не исключаю, что к этому приложил руку и "старший брат"", — сказал вице-адмирал, не пояснив, каким образом Россия вмешивалась в обслуживание кораблей украинского флота.
19 мая Генеральная прокуратура Украины сообщила, что на "Гетмане Сагайдачном" вскоре после ремонта вышел из строя дизельный двигатель. Заказы на ремонт корабля украинского флота исполнял киевский судостроительный завод "Ленинская кузница", которым владеет президент Петр Порошенко.
Украинские политики регулярно выступают с обвинениями в адрес России. В Москве указывают на абсурдность таких заявлений, подчеркивая, что они не имеют под собой никаких оснований.
"Гетман Сагайдачный" — флагман Военно-морских сил Украины. Фрегат был спущен на воду в марте 1992-го, спустя год его ввели в эксплуатацию.
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01.06.2017
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