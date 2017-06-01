В Астраханской области началась реконструкция военного аэродрома
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Ахтубинский ГЛИЦ. Источник: photo-ilius.livejournal.com
ЦАМТО, 1 июня. В Астраханской области началась реконструкция объектов второй очереди военного аэродрома Ахтубинск, где базируется Государственный летно-испытательный центр имени Валерия Чкалова.
Военные строители приступили к демонтажу части старого летного поля, магистральной, рулежной дорожек и мест стоянки самолетов.
Также планируется построить несколько специализированных площадок и сооружений для обслуживания авиационной техники, создать новые системы отопления, канализации, электроснабжения, сеть автомобильных дорог.
Общий объем работ в рамках второго этапа реконструкции аэродрома рассчитан на несколько лет, в связи с чем объекты разделены на несколько пусковых комплексов.
При этом их выполнение предусмотрено без прекращения летной деятельности базирующейся авиации. Обе взлетно-посадочных полосы будут действовать в штатном режиме.
Сейчас на работах задействовано более 100 человек и 30 ед. дорожно-строительной техники.
Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) имени Валерия Чкалова является авиационным научно-исследовательским учреждением Министерства обороны. Здесь проходят государственные, контрольные и специальные испытания новые самолеты, вертолеты, их оборудование и вооружение, средства наземного обслуживания и обеспечения полетов, а также беспилотные летательные аппараты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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01.06.2017
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