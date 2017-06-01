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Новая шведская торпеда от Saab

02.06.2017 Военное обозрение 185 0
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Торпеда от Saab
Шведская торпеда от Saab
Источник: navyrecognition.com

Как сообщает интернет-портал Navyrecognition.com , компания Saab на международной выставке и конференции по подводным оборонным технологиям (Undersea Defence Technology, UDT),проходящей в немецком Бремене, продемонстрировала проект новой легкой торпеды, разработанной по заказу военного ведомства Швеции.

Как утверждается, изделие оптимально применять в прибрежной зоне благодаря высокой маневренности, позволяющей использовать торпеду в узких проливах и на малых глубинах. В качестве носителей могут выступать надводные корабли, субмарины, самолеты. Со слов разработчиков, её можно использовать как в борьбе с подводными лодками, так и в роли противоторпеды.

Скорость новой торпеды превысит 40 узлов. Дальность составляет 20 км. Максимальная глубина – около 300 метров.

Разработку новой системы Lightweight Torpedo в мае 2016 года заказало минобороны Швеции. Стоимость контракта составляет 1,53 млрд. крон (примерно 175 млн. долл.). Поставки торпед предполагается начать до 2024 года.

Программа создания идет по плану. Осенью мы проведем первые морские испытания торпеды. Хотя мы и делаем эту торпеду по заказу Минобороны Швеции, мы готовы предложить ее и другим странам.

– заявила глава департамента подводных систем Saab Dynamics Энн-Мари Весу.


Шведская торпеда от Saab
Источник: navyrecognition.com
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Германия
Швеция
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SAAB
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