Армейские снегоходы А1 поступили в Приамурье в распоряжение будущих командиров арктических подразделений
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Армейский снегоход "Снегоход А-1"
Источник: www.autobreeze.net
Благовещенск. 1 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Четыре новейших армейских снегохода А1 для обучения будущих командиров арктических подразделений, поступили в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ, Амурская область).
"Эта партия пополнила парк боевых снегоходов училища. Занятия на них неотъемлемая часть подготовки будущих офицеров, обучающихся по уникальной специальности "применение мотострелковых подразделений (арктических)". Офицеров для выполнения задач в условиях Заполярья готовит только ДВОКУ", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Армейский снегоход А1 создан на базе хорошо зарекомендовавшей себя модели "Тайга Патруль 551 СВТ" с двухтактным двухцилиндровым двигателем РМЗ-551 мощностью 65 лошадиных сил.
На армейский варианте дополнительно установлены крепления для двух пар лыж, гранатомета, автомата АК-74 и снайперской винтовки, подогреватели рукояток пассажира, приборная панель с расширенными функциями, увеличенный багажник для установки двух металлических канистр емкостью 20 л каждая.
Кроме того, данная модель доработана системой предпускового подогревателя двигателя, что позволяет завести снегоход даже при экстремальных температурах.
мсв ад
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01.06.2017
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