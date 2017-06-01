Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" с 2003 года увеличила объемы производства почти в 30 раз - пресс-служба



Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов

Источник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис ОбносовИсточник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на протяжении своей пятнадцатилетней истории демонстрирует динамичный рост экономических показателей, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе корпорации в четверг.

"Объем реализации продукции в 2016 году по сравнению с 2003 годом увеличился в 29,3 раза и составил 172,8 млрд рублей, а чистая прибыль за этот период выросла в 36,1 раза до 16,6 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в общем объеме производства доля военной продукции, а также работ и услуг военного назначения составила 98,1 процента - 169,6 млрд рублей.

По словам собеседника агентства, в пять раз с 2003 увеличилось количество предприятий, входящих в КТРВ, практически в шесть раз выросли средняя численность работающих (с 8.671 до 50.606 человек) и средняя заработная плата (с 7.958 до 46.906 рублей).

В пресс-службе напомнили, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" была создана указом президента РФ от 24 января 2002 года на базе головного предприятия ФГУП "ГНПЦ "Звезда-Стрела", которому 3 июня исполняется 75 лет со дня образования.

В годы Великой Отечественной войны предприятие выпускало корпуса выливных авиационных приборов, ленты-расчалки, кассетные держатели, бомбовые замки, аварийные сбрасыватели для самолётов фронтовой авиации.

В 50-60 годы прошлого века здесь был освоен выпуск ракет класса "воздух-воздух" РС-1У, РС-2У, а в 70-80 годы - ракет Р-4, Р-8М, Р-98, Р-40, Р-55.

В 1966 году на предприятии было создано ОКБ для разработки легких тактических управляемых ракет класса "воздух-поверхность": Х-66, Х-23, Х-25, Х-27. Позже здесь были разработаны высокоскоростные ракеты: противорадиолокационная Х-31П и противокорабельная Х-31А.

В пресс-службе отметили, что последние 15 лет в 75-летней истории головного предприятия корпорации явились наиболее значимыми для всех направлений его развития.

"Именно в этот период сданы и приняты на вооружение корабельный ракетный комплекс "Уран-Э" и береговой ракетный комплекс "Бал-Э". В 2010-2015 годах завершены ОКР (опытно-конструкторские работы) по модернизации ракет Х-31ПК и Х-31А, по созданию Х-35УЭ, Х-31ПД, Х-38МЭ. В настоящее время развернуты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию трех образцов вооружения, которые составляют основу нового поколения высокоточного управляемого оружия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня корпорация ведет разработку и производит широкий спектр авиационных тактических, оперативно-тактических и стратегических управляемых средств поражения, включая гиперзвуковые, различное морское наступательное и оборонительное вооружение, с том числе противокорабельные ракетные комплексы корабельного и берегового базирования, а также подводное оружие и подводно-технические средства специального назначения.

Кроме того, КТРВ занимается разработкой ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами, космических систем и аппаратов, продукции на основе технологий двойного назначения в сферах авиационных, аэрокосмических, морских и информационных технологий.