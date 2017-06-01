Т-72 непрерывно "молодится"
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T-72 Scarab на IDET 2017, Брно, Чехия
Источник: armyrecognition.com
Чешская компания Excalibur разработала новый вариант советского танка Т-72 под названием Scarab, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (31 мая).
Этот танк состоит на вооружении многих армий мира, и операторы заинтересованы в увеличении срока службы этих боевых машин. Модернизация представлена на выставке International Fair of Defence and Security Technology (IDET) 2017 в Брно, Чехия. Танк оснащен двигателем В-84 мощностью 616 кВт (замена прежнего В-46-6), максимальная скорость по шоссе 60 км/ч, запас хода 500 км. Кроме стандартного напольного "карусельного" автомата заряжания боеприпасы также находятся в кормовой части башни.
Танк оснащен развитой системой динамической защиты на передней части корпуса, башня спереди и по бокам оснащена модулями пассивной защиты, задняя часть башни имеет "проволочную решетку".
|T-72 Scarab на IDET 2017, Брно, Чехия
|Источник: armyrecognition.com
|T-72 Scarab на IDET 2017, Брно, Чехия
|Источник: armyrecognition.com
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01.06.2017
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