Двигатель истребителя F-35 будет мощнее и экономичнее
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ТРДДФ F135 на испытаниях
Источник: Aviation Week
Компания Pratt & Whitney ведет работу по увеличению тяги и уменьшению расхода топлива двигателя истребителя F-35, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (31 мая).
Работы ведутся по программе F135 Growth Option 1.0, причем доработанный двигатель будет продаваться по той же цене, что и базовый. Испытания показали, что возможно увеличить тягу на 10% и улучшить топливную эффективность на 6%. 30 мая компания показала журналистам двигатель на испытательном стенде.
Отмечается, что эта программа может в короткий срок, с меньшими рисками и затратами повысить эффективность двигателя. Таким образом, тяга на форсаже будет увеличена с 19500 до 21450 кг.
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01.06.2017
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