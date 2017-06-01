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Двигатель истребителя F-35 будет мощнее и экономичнее

02.06.2017 Военный паритет 115 0
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F135
ТРДДФ F135 на испытаниях
Источник: Aviation Week

Компания Pratt & Whitney ведет работу по увеличению тяги и уменьшению расхода топлива двигателя истребителя F-35, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (31 мая).

Работы ведутся по программе F135 Growth Option 1.0, причем доработанный двигатель будет продаваться по той же цене, что и базовый. Испытания показали, что возможно увеличить тягу на 10% и улучшить топливную эффективность на 6%. 30 мая компания показала журналистам двигатель на испытательном стенде.

Отмечается, что эта программа может в короткий срок, с меньшими рисками и затратами повысить эффективность двигателя. Таким образом, тяга на форсаже будет увеличена с 19500 до 21450 кг.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Продукция
F-35
F135

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