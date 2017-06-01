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Британия уже имеет больше летных F-35B, чем Россия - Т-50

02.06.2017 Военный паритет 151 0
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F-35B
F-35B
Источник: ukdefencejournal.org.uk

Великобритания получила от компании Lockheed Martin 10-й истребитель F-35, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (1 июня).

К 2030 году общее число поставленных самолетов должно составить 138 единиц. К 2024 году их количество должно достичь 42 единиц - 24 для немедленного использования в боевых действиях и 18 для подготовки пилотов, в резерве и на плановом обслуживании. Поставки выглядят следующим образом - 2 F-35B (LRIP 3), 1 F-35B (LRIP 4), 1 F-35B (LRIP 7), 4 F-35B (LRIP 8 ), 6 F-35B (LRIP 9), 3 F-35B (LRIP 10), 2 F-35B (LRIP 11), 2 F-35B (LRIP 12), 6 F-35B (LRIP 13), 8 F-35B (LRIP 14) и 7 F-35B (LRIP 15).

Стоимость одного F-35A в конфигурации от "Локхид Мартин" упала ниже 100 млн долл США, вариант F-35B для королевской авиации Великобритании будет стоить меньше, чем Typhoon, чья цена составляет 141 млн долл. Для сравнения, цена одного палубного истребителя F/A-18E/F Super Hornet по состоянию на 2016 год составляла 98,3 млн долл.

ВМС Великобритании ожидают, что к 2023 году на борту авианосца HMS Queen Elizabeth будут базироваться 24 самолета F-35B.

PS. Как сообщала российская пресса, в апреле этого года на летные испытания был представлен 8-й прототип Т-50 (ПАК ФА).

Общее количество поставленных истребителей F-35 всех трех версий для авиации США и союзников перевалил за 200 единиц.
01.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
F-18
F-35
F-35A
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Super Hornet
ПАК ФА
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Проекты
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